Enhetschef/Depåchef till Apotea RX Syd | Årstaberg, Stockholm
Apotea Sverige AB / Chefsjobb / Stockholm
2025-09-29
Enhetschef/Depåchef för RX Syd RX syd är en del av hela Apoteas farmaceutiska verksamhet där vi arbetar med recepthantering för våra kunder. RX syd är idag 20 stycken medarbetare, bestående av både farmaceuter och logistikmedarbetare. Målet är att inom ett halvår bli upp till 50 medarbetare. Som chef för RX Årstaberg har du det övergripande ansvaret för att verksamheten når sina högt uppsatta mål med fokus på kvalitet, kostnadseffektivitet och kontinuerlig förbättring. Du arbetar med fokus på det dagliga operativa men arbetar även med det strategiskt för att utveckla våra processer och motivera teamet till framgång.
På RX är vi fyra driftchefer och två koordinatorer som alla rapporterar till RX produktionschef, som även blir din närmsta chef. Vi arbetar i ett tight chefsteam för att tillsammans fatta gemensamma beslut för att nå de uppsatta KPI:erna samt säkerställa effektiva arbetsprocesser för en smidig verksamhet. RX syd öppnade i maj, så en viktig del för RX syd är att du som chef får med dig både gruppchefer och medarbetare som rapporterat till dig i samtliga processer och krav som ställs för apoteksverksamhet. Arbetsuppgifterna Som chef på RX Syd är det arbetsuppgifter som fortsatt är kopplat till uppbyggnaden. Din titel internt kommer vara driftchef och du kommer ha ett helhetsansvar för den dagliga driften på RX Syd, där dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av bland annat:
Säkerställa att vi levererar enligt våra kundlöften
Bemanna och planera utifrån kundefterfrågan, både på kort och lång sikt.
Fastställa och följa upp KPI:er för att nå enhetens och RX mål.
Arbeta strategiskt med ständiga förbättringar för ökad effektivitet och kvalitet.
Personalansvar för gruppchefer och medarbetare, inklusive medarbetarsamtal, schemaläggning - och rekrytering.
Systematiskt arbete med arbetsmiljö och brandskydd, egenkontroll och upprätthålla ordning och renlighet i lokalerna.
Samverka med andra avdelningar för att optimera arbetet och uppnå bästa resultat.
Vi söker dig som Trivs med att vara operativ och inte rädd för att ta i där det behövs, som ledare hos Apotea är du en förebild, som lever som du lär. Du har förmågan att leda både personal och processer framåt i en dynamisk och föränderlig produktionsmiljö. Vår verksamhet är omfattande och komplex, och du och ditt team ser förändring som en naturlig del av arbetet.
För att lyckas i rollen tror vi att du även att du har:
Har erfarenhet inom logistik och/eller e-handel.
Har god teknisk förståelse och systemvana specifikt inom Excel.
Har varit chef med personalansvar och varit ledare för andra ledare.
Har erfarenhet av förändringsledning, systematiskt arbetsmiljöarbete och brandskyddsarbete.
Har goda kunskaper i svenska och engelska.
Meriterande om du har erfarenhet från läkemedelsindustrin och/eller retail.
Vad Apotea erbjuder dig På Apotea erbjuder vi en innovativ och digital arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta med de senaste teknologierna. Vi erbjuder goda möjligheter till karriärutveckling och en rad förmåner, såsom friskvårdsbidrag och personalrabatter. Vårt starka engagemang för hållbarhet innebär att du som anställd hos oss är en del av ett företag som aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan och främja socialt ansvar. Hållbarhetsarbetet bedrivs genom hela organisationen och fokuserar på tre övergripande områden: miljömässiga och sociala aspekter på arbetsplatsen och i vår värdekedja. Vi strävar efter en jämlik och inkluderande värld där alla ges samma möjligheter och bidrar till lösningar som gynnar både människor och miljön. Därför samarbetar vi med organisationer som fokuserar på människors välmående, hälsa och miljöskydd. Om Apotea Apotea.se är Sveriges största nätapotek. Vi har det största sortimentet, över 31 000 receptfria varor och nästan 19 000 receptbelagda läkemedel för människor och djur, och är Sveriges mest hållbara e-handel enligt Sustainable Brand Index 2021. Med snabba leveranser och rådgivning underlättar vi vardagen för våra kunder. Apotea omsatte under 2024 6,5 miljarder kronor och har cirka 1000 anställda. Vi finns i Stockholm, på Lidingö, i Årstaberg, i Morgongåva samt i Varberg. För mer information, se apotea.se. Följ oss på sociala medier för att hålla dig uppdaterad kring allt som händer på Apotea LinkedIn Instagram Vi hoppas du vill bli en del av oss Skicka in din ansökan redan idag. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas omgående. Tillträde enligt överenskommelse. Apotea är en inkluderande arbetsgivare som värdesätter mångfald. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter att skapa en arbetsmiljö där människor oavsett bakgrund, kön, ålder, religion eller funktionsvariation kan trivas och utvecklas. Välkommen till Apotea - där innovation möter omtanke och varje dag är en möjlighet att göra skillnad! Ersättning
