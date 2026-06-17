Enhetschef Blidösundsgården och kvälls-/nattsjuksköterskor | Tiohundra
TioHundra AB / Sjukvårdschefsjobb / Norrtälje Visa alla sjukvårdschefsjobb i Norrtälje
2026-06-17
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Vill du kombinera ett nära och verksamhetsnära ledarskap med en unik arbetsmiljö i skärgården? Nu söker vi en engagerad och modig chef till ett mindre äldreboende på Blidö, med ansvar även för våra sjuksköterskor som arbetar kväll och natt.Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Som chef har du ett varierat och utvecklande uppdrag med två ben. Du är verksamhetsnära chef för ett mindre äldreboende på ön Blidö, samtidigt som du leder och utvecklar arbetet för våra sjuksköterskor som tjänstgör kvällar och nätter.
Det mindre sammanhanget ger dig goda möjligheter att vara närvarande i vardagen, fatta beslut och påverka verksamhetens utveckling. Samtidigt bidrar du i ett större perspektiv genom ditt uppdrag inom sjuksköterskeuppdraget.
Du ingår i ledningsgruppen för hemtjänst och omsorgs boende och är en aktiv del i verksamhetsområdets strategiska utveckling.
Du har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar och arbetar både operativt och strategiskt. Rollen erbjuder en hög grad av självständighet och möjlighet att göra skillnad – för både medarbetare och boende.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Leda, planera och utveckla enheten
Ansvara för personal, arbetsmiljö, och kompetensutveckling
Säkerställa god kvalitet och följsamhet till lagar och riktlinjer
Arbeta med budget, uppföljning och resultat
Driva förbättringsarbete och utvecklingsinitiativ
Samverka med närstående, medarbetare och externa aktörer
Om vårt erbjudande
Hos oss får du ett uppdrag där du kombinerar ett nära ledarskap i en mindre verksamhet med ett bredare ansvar inom organisationen.
Blidös läge innebär att arbetet kräver planering för pendling då den innebär resa med två korta bilfärjor, men erbjuder samtidigt en arbetsmiljö utöver det vanliga – med närhet till natur, lugn och ett starkt lokalt sammanhang.
Vi erbjuder bland annat:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år via Epassi
Flera interna ledarskapsutbildningar och goda utvecklingsmöjligheter
Ett sammanhang där du får vara delaktig och påverka på riktigt
Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara legitimerad sjuksköterska
Ha intresse och erfarenhet av ledarskap
Ha möjlighet att kunna att pendla till Blidö, där arbetet huvudsakligen är förlagt, samt till Norrtälje där delar av uppdraget bedrivs
B-körkort samt körvana
Rollen kräver flexibilitet och förmåga att hantera flera parallella uppdrag på ett strukturerat sätt. Ledarskapet präglas av mod och trygghet, med en naturlig förmåga att fatta välgrundade beslut även i komplexa situationer.
Med ett lyhört och kommunikativt förhållningssätt skapas goda samarbeten. Ett aktivt engagemang i ledningsgruppen är en självklarhet, där ett gemensamt ansvar tas för verksamhetens helhet och långsiktiga utveckling.
Genom närvaro och engagemang skapas delaktighet och motivation, vilket ger medarbetare förutsättningar att växa och utvecklas tillsammans.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Blidösundsgården är ett mindre äldreboende i skärgården på ön Blidö, en av norra Stockholms skärgårds största öar, belägen i Norrtälje kommun. Här arbetar vi nära varandra och våra boende i en lugn och naturnära miljö.
Våra kvälls- och nattsjuksköterskor arbetar mot samtliga äldreboenden inom Tiohundra i hela kommunen.
Vi är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Övrig information
Verksamhetsområdeschef Ulrika Karlsson är på semester 18-24 juni. Under denna period går det bra att kontakta verksamhetschef Gerda Nömme på tel. 08-123 267 44.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 905 (visa karta
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761 29 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tiohundra Kontakt
Nås via vår växel, tel 0176-10100 Jobbnummer
9968330