Enhetschef Biståndsenheten SoL, LSS och familjerätt- vikariat
2026-03-02
Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt, är prestigelös, trygg och stabil i din roll. Du är en förebild, har möjlighet att ge medarbetarna det stöd de behöver för att möjliggöra sitt arbete effektivt genom att fråga vad som behövs, uppmuntra och visa riktning. Du främjar engagemang och delaktighet. Du är van att arbeta mot mål och fokuserar på resultat. Du är motiverad och effektiv och ser till att projekt blir avslutade och resultat uppnådda.
Om arbetsplatsen
Biståndsenheten tillhör Social- och arbetsmarknadskontoret, ledningsgruppen består utav sex enhetschefer som leds av en verksamhetschef. I ledningsgruppen arbetar vi med utveckling såväl av den egna verksamheten som inom hela verksamhetsmrådet. Biståndsenheten har ansvar för myndighetsutövning inom äldreomsorg, LSS samt familjerätt. Till Biståndsenheten hör även resurshandläggare som har uppdrag inom de andra myndighetsutövande enheterna inom Social- och arbetsmarknadskontoret. Biståndsenheten består utav en teamledare, 7 biståndshandläggare SoL, 3 biståndshandläggare LSS, 2 familjerättssekreterare samt 2 resurshandläggare. Totalt 15 medarbetare. Enhetschefen har ett nära samarbete med teamledaren och arbetsgruppen.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ett övergripande ansvar för enheten inklusive personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. I uppdraget ingår att samverka med andra aktörer såväl internt som externt. En central del i ditt uppdrag är att hålla dig uppdaterad med aktuell kunskap, lagar och forskning inom området. En stor del av arbetsuppgiften består i att driva verksamhetsutveckling och se till att påbörjade projekt slutförs.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har en dokumenterad erfarenhet av ledarskap och har med fördel erfarenheten av myndighetsutövning inom socialtjänsten och/eller vård och omsorg.
Du är en erfaren och engagerad ledare med god förmåga att inspirera och motivera andra. Du har ett coachande förhållningsstätt som skapar delaktighet och engagemang hos personer i din omgivning. Du tar ansvar för din uppgift och är van att själv strukturera och driva ditt arbete framåt. Du är intresserad av kvalitetsutveckling och har förmåga att driva ett kontinuerligt förändrings- och förbättringsarbete mot uppsatta mål. Du har en hög grad av flexibilitet och samverkansförmåga. Du har ett nära ledarskap och finns tillgänglig för medarbetarna. Du uppskattar närhet till kollegor och korta beslutsvägar.
Personlig lämplighet för uppdraget bedömer vi som viktigt och vi kommer i rekryteringsprocessen att fokusera särskilt på din förmåga att stödja och handleda personalen i deras uppdrag, skapa trygghet och delaktighet, inspirera och motivera. Vi bedömer också din förmåga att leda en verksamhet som strävar mot ständig förbättring och utveckling.
I rollen som enhetschef hos oss är det viktigt att du:
• är tydlig i kommunikation, ledning och styrning
• är positiv, skapar engagemang och är handlingskraftig
• är trygg i dig själv, lyhörd, strukturerad och gillar att samverka
• kan sätta, tydliggöra och följa upp aktiviteter som leder till att verksamhetens mål uppfylls
Vi förutsätter att du är van att använda IT som stöd i ditt dagliga arbetet och att du har lätt för att uttrycka dig i såväl tal som skrift.
B-körkort ett krav eftersom resor förekommer i tjänsten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Vikariat tom 2027-08-22, heltid, dagtid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-04-12. Rekrytering sker löpande.
Ansökan sker från www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Joakim Stål, 0224- 74 98 06, joakim.stal@sala.se
Enhetschef Alexandra Juhlin, 0224 - 74 90 76, alexandra.juhlin@sala.seFacklig kontakt
Vision, Thomas Roberg, 0224 - 74 96 62, thomas.roberg@sala.se
Om arbetsgivaren
I Sala kommun arbetar vi för ett aktivt medarbetarskap och en tillitsbaserad ledning och styrning. Det innebär att medarbetarna tillsammans med chefen tar ansvar för de resultat som uppnås, för arbetsmiljön och för arbetsplatsen i sin helhet. Målsättningen med det aktiva medarbetarskapet är att främja kvaliteten och den långsiktiga utvecklingen av verksamheten. Det bygger på att det finns rätt kompetens och ett kontinuerligt arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Ledarskapet ska präglas av en tillitsbaserad styrning och ledning som bygger på förtroende, delaktighet och samspel.
Tillitsbaserad ledning och styrning samspelar med vårt arbetssätt enkelt, effektivt och medborgarvänligt vilket ökar Sala kommuns kvalitet och stärker våra resultat. I Sala kommun är vi alla medarbetare och vissa av oss har också ett ledaransvar genom sin roll som chef. Med tillitsbaserad ledning och styrning och ett aktivt medarbetarskap utvecklas ett naturligt samspel.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
