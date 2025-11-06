Enhetschef Barn och Unga Myndighet - Bli en del av vår omställningsresa!
Mölndals kommun / Sjukvårdschefsjobb / Mölndal Visa alla sjukvårdschefsjobb i Mölndal
2025-11-06
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Du kommer till en modern, nyfiken och utvecklingsinriktad förvaltning med cirka 250 anställda. Vi arbetar mot ett processorienterat arbetssätt där vi sätter brukaren i fokus. Det är en självklarhet för oss att hålla koll på omvärlden och vi befinner oss mitt i omställningsprocessen mot en hållbar socialtjänst i enlighet med socialtjänstlagen (2025:400).
Barn och Unga Myndighet
I och med att en av våra nuvarande enhetschefer går vidare till nya utmaningar efter lång och trogen tjänstgöring söker vi nu dig som vill leda och utveckla Barn och Unga Myndighet. Enheten leds av två enhetschefer i delat ledarskap och består av ett mottagningsteam, tre utredningsteam och ett säkerhetsteam med cirka 36 medarbetare.
Vår barn- och ungdomsvård är i framkant - både vad gäller rättssäkerhet, våra styrkebaserade förhållningssätt, arbetsmiljön och stabilitet i organisationen. Genom Signs of Safety vill vi starta förändringsprocesser tillsammans med familjerna, göra säkra risk- och skyddsbedömningar och få barn, föräldrar och deras nätverk mer delaktiga för barns trygga uppväxtvillkor.
På enheten arbetar medarbetare med olika kompetens och bakgrund. Det gemensamma är ett starkt barnperspektiv och stort engagemang. De arbetar nära varandra, är prestigelösa och ger varandra stort kollegialt stöd. 1:e socialsekreterarna arbetar nära socialsekreterarna och det finns alltid arbetsledning på plats. Enheten har extern handledning och lägger kraft på att vidareutveckla verksamheten för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt för barnen och deras föräldrar.
Du kommer till en ledningsgrupp där lång erfarenhet, kunskap och engagemang präglar arbetet. Vi arbetar nära varandra, är prestigelösa och ger varandra kollegialt stöd i ledningsarbetet.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ett övergripande ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du leder med tydlighet och tillit i delat ledarskap tillsammans med din enhetschefskollega. Du ingår i processledningsgrupper där du tillsammans med chefskollegor från andra enheter leder verksamheten processorienterat. Du är också med och leder omställningen mot en hållbar socialtjänst i enlighet med socialtjänstlagen (2025:400).
Du rapporterar till Johan Hellberg, verksamhetschef som värnar de styrkebaserade förhållningssätten Signs of Safety vilar på och den rättssäkerhet vi som samhällsaktör ansvarar för. Till stöd har vi kvalitetsutvecklare, ekonom, HR och kommunikatör.
Arbetet innebär täta kontakter med verksamhetschef, chefskollegor, medarbetare, externa samarbetspartners och ibland med klienter och deras nätverk.KvalifikationerKvalifikationer
* Socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Erfarenhet av ledarskap inom individ- och familjeomsorg
* God kännedom om gällande lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter
* Trygghet i ledarrollen med förmåga att fatta beslut och kommunicera tydligt
* Förmåga att arbeta strukturerat och att engagera och inspirera medarbetare
* Förmåga att bygga nätverk och samverka med olika aktörer
* Körkort (B)
Meriterande:
* Erfarenhet från flera olika områden inom individ- och familjeomsorg
* Erfarenhet av och intresse för Signs of Safety
* Erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsarbete
* Erfarenhet av processorienterat arbetssättDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att leda och utveckla socialt arbete inom barn- och familjeområdet. Du är trygg i din roll som ledare, vågar ställa höga krav på kvaliteten i arbetet, tydlig i din kommunikation och van att fatta beslut. Du arbetar strukturerat, är lyhörd och har en god förmåga att engagera och inspirera dina medarbetare.
Du är nyfiken och modig, ser möjligheter i de utmaningar som följer med omställningen mot en mer nära och tillgänglig socialtjänst. Du har ett helhetsperspektiv och tycker om att bygga relationer. Du är intresserad av samverkan och förändringsarbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder ett meningsfullt och varierat arbete där du är med och gör skillnad för barn och familjer i Mölndal. Du får en viktig roll i ledningsgruppen och möjlighet att vara med på resan till en mer hållbar, kunskapsbaserad och lätt tillgänglig socialtjänst. Vi är en organisation som värdesätter samarbete, kvalitet och mod att pröva nya vägar.
Du blir en del av en trygg arbetsmiljö med engagerade, erfarna och modiga medarbetare som hjälper och stöttar varandra i vardagen. Vi har en kultur där vi lägger kraft på att vidareutveckla vår verksamhet tillsammans.
Mölndals stad erbjuder också alla anställda ett generöst friskvårdsprogram.
ÖVRIGTÖvrig information
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286743". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Johan Hellberg johan.hellberg@molndal.se 031-3172346 Jobbnummer
9590976