Enhetschef - Vill du vara med och utveckla hemtjänsten i Borgholm?
2026-01-23
Vill du leda och forma framtidens hemtjänst?
Äldreomsorgen står inför en spännande och viktig förändringsresa. Med en växande äldre befolkning och nya socialtjänstlagen behöver vi tänka nytt, våga utmana invanda arbetssätt och skapa hållbara lösningar för framtiden.
Nu söker vi en engagerad och modig chef som vill vara med och utveckla morgondagens hemtjänst - där personcentrerad omsorg, kvalitet och arbetsglädje står i fokus. Hos oss får du vara med från start när vi tar nästa steg mot ett processorienterat arbetssätt som stärker både verksamheten och medarbetarna.
Hos oss gör du skillnad - varje dag!
Vi erbjuder en arbetsplats där utveckling, delaktighet och respekt genomsyrar allt vi gör. Vårt mål är att skapa bästa möjliga omsorg genom ett närvarande ledarskap och ett starkt samarbete mellan professioner.
Tycker du att detta låter spännande? Då är det dig vi söker!
Arbetsuppgifter
Som chef hos oss leder du verksamheten med omsorgstagarens behov i centrum. Du skapar förutsättningar för att dina medarbetare ska känna delaktighet, engagemang och stolthet i sitt arbete, där deras kompetens tas tillvara på bästa sätt.
Du arbetar med ett coachande och utvecklande ledarskap, där du ser möjligheter, bygger på styrkor och driver förbättringsarbete tillsammans med ditt team. Arbetet sker i nära samverkan med tvärprofessionella team och legitimerad personal.
En viktig del av ditt uppdrag är att:
• formulera, förankra och följa upp verksamhetens mål
• skapa samsyn och engagemang i organisationen
• arbeta strukturerat med ekonomi och verka för en budget i balans
Du rapporterar till verksamhetschef och ingår i verksamhetens ledningsgrupp.
Vi erbjuder dig:
• En organisation med fokus på bemötande och individens behov
• Kontinuerlig kompetensutveckling
• Moderna, digitala arbetssätt för planering och dokumentation
• Ett systematiskt förbättringsarbete med tydliga rutiner och handlingsplaner
• En kultur där vi lär av erfarenheter och utvecklas tillsammans
Du får även ett stort chefsnätverk inom kommunen med regelbundna chefsmöten, erfarenhetsutbyte och samverkan. Vi erbjuder kontinuerliga avstämningar med olika stödfunktioner samt ledarskapsutveckling och utbildningar såsom UL och UGL. Kommunen har även förmånliga erbjudande som exempelvis friskvårdsbidrag - det högsta i länet, trivselpeng samt möjlighet att leasa en förmånscykel.Kvalifikationer
Vi söker dig som har följande styrkor och erfarenheter:
• Akademisk examen som socionom eller annan relevant högskoleutbildning
• Flerårig erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag
• God kunskap om verksamhetsområdet
• Ett strategiskt och målinriktat arbetssätt med vilja att utveckla och driva verksamheten framåt
• Mycket god kommunikativ förmåga samt ett genuint intresse för samverkan och teamarbete på alla nivåer
• Erfarenhet från processledning är meriterande
Har vi fångat ditt intresse ser vi fram emot att höra från dig!
