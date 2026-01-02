Enhetschef - utbyggnad av vägar och samhällsfastigheter
2026-01-02
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Samhällsbyggnadskontoret.
Inom vårt kontor finns ungefär 225 medarbetare som tillsammans driver hållbar samhällsutveckling utifrån den politiska ledningens mål och vision för Värmdö - en övärld av möjligheter. Kontoret har ett brett uppdrag och ansvarsområden omfattar såväl den fysiska planeringen av mark och vatten som natur och kulturarv, infrastruktur och mobilitet samt bygglov och tillsyn. Vi bygger och förvaltar byggnader och anläggningar som kommunen ska äga. Exempelvis vägar, gång- och cykelvägar, lekplatser, allmänna platser och samhällsfastigheter.
Vi uppnår goda resultat genom ett nära samarbete med många verksamheter inom kommunen och vi har ett projektinriktat arbetssätt.
Enheten för genomförande består av 6 projektledare som tillsammans ansvarar för kommunens genomförande av detaljplaner såsom utbyggnad av gator och allmän plats. Vi har i uppdrag att successivt förbättra kommunens gång- och cykelvägar, gator, torg och andra allmänna platser samt förnya och bygga nya samhällsfastigheter. Enheten upphandlar de ramavtal som behövs för uppdragen såsom projektering och entreprenader samt ser till att det blir ett bra överlämnande av det byggda till kommunens drift- och förvaltningsorganisation. En naturlig del i vårt arbete är att svara för beslutsunderlag, myndighetsbeslut, kommunicera med värmdöbor under byggproduktionen samt rapportera till förtroendevalda om de olika byggnationerna.
I rollen som enhetschef har du fullt ansvar för budget-, verksamhets-, personal- samt uppgifter inom arbetsmiljöområdet. I rollen rapporterar du till avdelningschefen.
I chefsrollen ingår att skapa bra förutsättningar för enhetens medarbetare. Du leder och fördela arbetet med hänsyn till uppdragens komplexitet och medarbetarnas förmågor. I rollen som chef förväntas du att tydliggöra mål och förväntningar så att medarbetarnas handlingskraft växer och utvecklas. Du förmedlar att utgångspunkten i uppdragen alltid är kommunens bästa i ett helhetsperspektiv och du agerar utifrån kommunens värderingar.
Du ansvarar för enhetens verksamhetsutveckling samt administrations- och organisationsfrågor. Rollen kräver stor förmåga att skapa samarbete och upprätthålla goda relationer med såväl externa aktörer som inom den egna organisationen. Utöver färdigheter i yrkesrollen behöver du i rollen agera utåtriktat, prestigelöst och ha ett utvecklingsorienterat förhållningssätt.
Vi söker dig som har ingenjörsexamen motsvarande lägst kandidatnivå inom samhällsbyggnad med inriktning mot bygg-/byggprojektledning eller motsvarande utbildning. Du ska ha erfarenhet av att leda och samordna byggnationer i kommunal verksamhet samt bör ha 3 års chefserfarenhet. Vidare ska du ha minst 5 års erfarenhet inom mark- och exploateringsområdets utbyggnadsskede, där komplexa och/eller större projekt är meriterande eller som alternativ, att du har minst 5 års erfarenhet av genomförandeskedet från byggherre eller entreprenörs perspektivet.
Det är meriterande att du har väl dokumenterade kunskaper om inom bygg-och anläggningsbranschen standards. Vidare att du tillägnat dig erfarenhet av entreprenaders ekonomi, juridik och samt mycket god förhandlingsvana och goda kunskaper inom Lagen om offentlig upphandling.
Du innehar körkort med B-behörighet.
Som person är du strukturerad och social. Du har vilja och förmåga att skapa god teamkänsla samtidigt som du har integritet. Du står för ett tydligt ledarskap som gör det möjligt för dina medarbetare att utföra sina uppdrag och själva ta ansvar för sin personliga utveckling och kompetens. Vidare har du har förmåga att skilja på när du ska fatta tydliga beslut och när du ska delegera och följa upp.
Du upplevs som en stabil person, du lyssnar och har förmåga att snabbt justera om ny information framkommer. Du har lätt för att samarbeta med andra samt har vilja och förmåga att skapa en god arbetsmiljö.
I rekryteringen kommer dina personliga förmågor för rollen att tillmätas stor betydelse.
Vi har ett viktigt samhällsuppdrag för värmdöborna och i den offentliga roller ingår också att vara god förebild. Vi vill därför informera om att bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del av rekryteringsprocessen samt att provanställning kan förekomma.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Anställningen omfattar heltid och är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast den 23 januari 2026.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Åsa Engwall, tf avdelningschef samhällsutveckling, asa.engwall@varmdo.se
, 08-570 474 65 eller om du föredrar att bli uppringd, skicka gärna ett sms till 070-631 00 74.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00.
