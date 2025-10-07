Enhetschef - led och utveckla arbetet på Socialdepartementet
2025-10-07
Är du en skicklig ledare som stimuleras av att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare? Vill du arbeta med internationella frågor i en samhällsviktig verksamhet samtidigt som du stödjer regeringen med att förverkliga sin politik? Vi erbjuder en spännande och utvecklande chefsroll med stort ansvar där du får möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten för EU- och internationell samordning samordnar Socialdepartementets internationella arbete, svarar för att det internationella arbetet bedrivs strategiskt och står för den politiska ledningens internationella besök och resor samt ger stöd och ledning åt den politiska ledningen och sakenheterna i departementets internationella arbete, inklusive främjandet på Socialdepartementets område.
Som enhetschef leder och ansvarar du för enhetens arbete. I detta ingår att vara huvudman och personalansvarig chef. Du verkar för en enhetlig arbetsgivarpolitik, ett gott samverkansklimat och hållbar arbetsmiljö på enheten, inom departementet och myndigheten. Som enhetschef företräder du också verksamheten i många olika sammanhang, såväl internt som externt, nationellt och internationellt, och där du vid alla tillfällen förväntas agera som god företrädare för myndigheten. Arbetet präglas av många kontaktytor i en händelserik miljö.
Som enhetschef har du verksamhetsansvar för enheten och personalansvar för ca 10 medarbetare, varav en biträdande enhetschef och en enhetsassistent. Det finns även två utsända råd vid representationen i Bryssel. Arbetet sker i nära samarbete med den politiska ledningen och övriga enheter inom departementet. Du rapporterar direkt till statssekreteraren.
I din roll som enhetschef har du förmågan att diskutera och utveckla kompetensförsörjning och säkerställer en effektiv användning av enhetens resurser och förmågor tillsammans med statssekreteraren och chefsgruppen. Som enhetschef kan du även till viss del och vid behov behöva vara handläggare i de sakfrågor som tillhör arbetsgruppen.
Läs mer om departementet och vår verksamhet på www.regeringen.se
Vi söker dig som har en akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten kombinerad med aktuell och relevant ledarerfarenhet som chef med personalansvar. Du har även flera års aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta med EU-frågor och/eller andra internationella frågor. Vidare har du erfarenhet av att arbeta med internationella relationer och representation. Du har goda kunskaper om internationella frågor och samarbeten, insikt och kunskap om de krav som ställs i en politiskt styrd organisation och mycket goda kunskaper om EU:s organisation och arbetssätt. Du har även mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av deltagande i arbete i chefsgrupps- eller ledningsgruppsarbete, relevant erfarenhet från Regeringskansliet och erfarenhet av att arbeta med något eller flera av Socialdepartementets politikområden. Det är även meriterande med erfarenhet av arbete med EU-frågor gentemot eller i riksdagen, erfarenhet av att ha arbetat med utlandsstationerad personal samt erfarenhet av internationellt förhandlingsarbete, multilaterala processer och bilaterala samarbeten. Vidare är det meriterande med erfarenhet av att företräda en verksamhet internationellt, erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete och utvecklingsfrågor samt erfarenhet av att arbeta med hälso- och sjukvårdsindustrin. Kunskaper inom det sociala- eller hälsopolitiska området och språkkunskaper i franska eller andra EU-språk är också meriterande.
Dina egenskaper
Som chef har du helhetssyn och kommunicerar övergripande mål, involverar andra tidigt och främjar samarbete för en enhetlig ledning. Du driver utveckling av verksamhet och arbetsmiljö, leder förändring med mod och uppmuntrar lärande och initiativ till utveckling, samtidigt som du utvecklar din egen kompetens och ditt ledarskap. Du har fokus på resultatet genom att prioritera, fatta beslut och visar tillit till medarbetares kompetens genom att stötta och coacha samt hantera problem i tid.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning som departementsråd med ett tidsbegränsat förordnande som enhetschef i fem år med möjlighet till förlängning. Anställningen omfattas av chefsavtalet.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om befattningen, kontakta statssekreterare Petra Noreback. Du är även välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström, Saco och Karina Åbom-Engberg, ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel på telefon 08- 405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 28 okt, 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund. Ersättning
