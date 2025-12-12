Enhetsansvarig till LSS-ungdom och barnboende,, Sollentuna
2025-12-12
Vill du göra varje dag lite bättre för dem som behöver det mest Vill du även kombinera det dagligt omsorgsarbete och leda andra samtidigt som du bidrar till att skapa en meningsfull vardag förvår barn och ungdomar som bor hos oss? Med Glädje, Engagemang och Respekt som ledstjärnor strävar vi efter att varje individ ska få leva ett liv präglat av självbestämmande och utveckling.
Om tjänsten
Som enhetsansvarig är du en viktig del av verksamheten och fungerar som en förlängd arm till verksamhetschefen. Du kombinerar en arbetsledande roll med att aktivt delta i det dagliga omsorgsarbetet, vilket gör att du både leder och arbetar nära dina kollegor. Genom ditt engagemang och din närvaro bidrar du till en positiv och trygg arbetsmiljö och säkerställer samtidigt att verksamheten håller hög kvalitet och följer gällande riktlinjer.
I rollen har du avsatt tid för administrativa och ledande uppgifter. Du ingår också i SOLOMs nätverk för enhetsansvariga, där ni regelbundet träffas för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Ungefär hälften av din arbetstid arbetar du tillsammans med övriga stödassistener. Resterande tiden har du administrativa arbetsuppgifter. Som enhetsansvarig innebär det bland annat att:
- Hantera tidrapportering, schemaläggning, introduktion av ny personal och rekrytering av timvikarier.
- Stötta medarbetare med specifika ansvarsområden och säkerställa att verksamheten är rätt bemannad.
- Ansvara för fakturahantering, inköp och att verksamheten håller budget.
- Säkerställa att dokumentation, såsom genomförandeplaner och riskbedömningar, följer gällande riktlinjer samt delta i samverkansmöten och följa upp egenkontroller.
- Bidra med fördjupad kunskap inom funktionshinderområdet och utveckla det pedagogiska förhållningssättet i verksamheten.
- Ha kontakt med anhöriga och andra viktiga personer runt deltagarna
Som enhetsansvarig har du ett nära samarbete med verksamhetschefen som har det övergripande ansvaret för verksamheten och som är din närmaste chef.
Edsbergsvillan ligger i ett lugnt villakvarter i Edsviken och riktar sig till barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning med eller utan tilläggshandikapp som t.ex. autism, rörelsehinder och epilepsi. De flesta barnen är multihandikappade och har stort omsorgsbehov.
Hos oss får du en arbetsplats med glädje, engagerade medarbetare, god gemenskap och närvarande ledare. Som anställd hos oss erbjuds du även förmåner som ett generöst friskvårdsbidrag och Edenred lunchkortet (subventionerad lunch). Självklart har vi också kollektivavtal.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med ev. provanställning, på ca 90% med tillträde enligt överenskommelse. Det är vår verksamhet som styr arbetstiderna och de kan vara dag, kväll, helg och jour.
För att lyckas med jobbet ser vi att du har:
- Eftergymnasialutbildning med examen med inriktning mot socialt arbete/ socionom, beteendevetenskap eller liknande områden.
- Goda kunskapar i svenska språket när det kommer till tal och skrift
- Goda datakunskaper, och kan använda e-post, Word samt arbeta i verksamhetssystem
- B-körkort
- Goda kunskaper i bland annat tydliggörande pedagogik och/eller lågaffektivt bemötande samt vad LSS innebär och hur lagen omsätts i praktiken till självbestämmande och delaktighet
Har du även erfarenhet av schemaplanering och bemanning ser vi det som ett extra plus.
Som person är du trygg i dig själv och tar ansvar för ditt arbete. Med ett prestigelöst och professionellt förhållningssätt skapar du goda relationer med både kollegor, anhöriga och andra personer i ditt arbete.
Din flexibilitet och förmåga att anpassa dig till nya förutsättningar gör att du hanterar förändringar på ett lösningsfokuserat sätt. Du har en stark ansvarskänsla och är duktig på att se helheten i saker och ting, vilket hjälper dig bland annat i genomtänkta beslut kring bemanning och resurser.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation lämnas in. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens hemsida: Utdraget vi vill behöver heter "Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning".
Då vi värnat om din och vår arbetsmiljö och våra barn och ungdomar som bor på våra barnboenden kommer en bakgrundskontroll göras innan anställningen.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Du når HR via växeln på 08-128 240 00.
Om SOLOM
SOLOM är Sollentuna kommuns största utförare inom äldreomsorg och LSS. Vi bildades 2013 och är något så unikt som ett kommunägt vård- och omsorgsföretag. SOLOM är en av Sollentunas största arbetsgivare och finns idag på ett 30-tal platser i kommunen. Med glädje, engagemang och respekt arbetar vi varje dag för att hjälpa våra kunder att ha huvudrollen i sina liv. Läs mer om oss på http://www.solom.se Ersättning
