Enhetsansvarig/Teamledare till Mackverket-restaurang & food court
2026-02-23
Vi söker nu en Enhetsansvarig / Teamledare till Mackverket, ett växande restaurangkoncept i Stockholm med fokus på matiga mackor som fullvärdiga måltider, noggrant utvalda råvaror, högt tempo och en avslappnad men professionell gästupplevelse.
Mackverket präglas av en tydlig street food-känsla i fast restaurangmiljö, där tempo, tydliga rutiner och ett aktivt gästbemötande är avgörande i vardagen. Här möter du allt från stammisar till nya gäster, lunchrusch och kvällsflöden - och din närvaro på golvet gör skillnad varje dag.
Rollen är mycket operativ och passar dig som trivs bäst nära både teamet och gästerna. Cirka 85 % av arbetstiden arbetar du operativt tillsammans med teamet, medan resterande tid handlar om planering, uppföljning och att säkerställa struktur i verksamheten.
Om Mackverket
Mackverket driver flera restauranger i olika miljöer runt om i Stockholm, och tjänsten gäller ansvar för en av dessa enheter, beroende på matchning, erfarenhet och verksamhetens behov.
Södermalm - Ringen Centrum (Teatern)
Etablerad restaurang med högt tempo, många stammisar och stort fokus på aktivt gästbemötande och merförsäljning. Deras första!
Kungens Kurva - (nyöppnad 20 november 2025)
Modern food court-miljö med stort flöde av familjer och shoppande gäster, där struktur och tydligt operativt ledarskap är avgörande.
City - Stockholm City Food Hall
Central placering med hög puls under både lunch och kväll, blandad publik och krav på tempo, kvalitet och effektiv drift.
Djurgården - Vrak (Museum of Wrecks)
Besöksintensiv och delvis säsongsbetonad miljö med turister och museigäster, där helhetsupplevelse och service står i fokus.
Du kommer endast ha ansvar för EN (1) av dessa enheter - inte flera parallellt.
Om rollen i vardagen
Du leder verksamheten genom närvaro, tydlighet och genom att föregå med gott exempel. Rollen kombinerar operativ drift med ansvar för försäljning, kvalitet och personal, i en miljö där det är viktigt att både hålla struktur och skapa energi.
Som Enhetsansvarig ansvarar du bland annat för att:
Leda, coacha och motivera teamet i det dagliga arbetet
Vara synlig och operativ i restaurangen under öppettider
Säkerställa mycket hög servicenivå och gott bemötande
Arbeta aktivt med merförsäljning och kampanjer
Planera bemanning och arbeta aktivt i schemat
Följa upp omsättning, personalkostnader och nyckeltal
Säkerställa kvalitet, matsäkerhet och renlighet
Ansvara för inventering, beställningar och rutiner
Samverka med food court och centrumledning vid behov
Rapportera löpande till överordnad ledning
Vem söker vi?
Har minst cirka 3 års erfarenhet från restaurangbranschen
Dokumenterad erfarenhet av att leda personal
Är trygg i ett operativt ledarskap och trivs på golvet
Är strukturerad, lösningsorienterad och prestigelös
Har ett starkt gästfokus och hög servicekänsla
Förstår ekonomi i vardagen och kan arbeta mot mål och nyckeltal
Är kommunikativ, tydlig och engagerande som ledare
Trivs i högt tempo och är flexibel i ditt arbetssätt
Praktisk information
Placering: En (1) av verksamhetens restauranger i Stockholm
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Schema, inklusive kvällar och minst varannan helg
Anställning enligt Visitas kollektivavtal för restaurang och café
Fast timlön med tillägg för enhetsansvar
Förmåner:
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Personalförmåner och gemensamma personalaktiviteter
Stöttning från erfaren central organisation
Om Mackverket som arbetsgivare
Mackverket är ett familjedrivet restaurangkoncept med korta beslutsvägar och ett tydligt operativt fokus. Verksamheten drivs nära teamet på plats, utan tunga hierarkier, vilket möjliggör snabba beslut och ett närvarande ledarskap i vardagen.
Mackverket vilar på tre tydliga värdegrunder:
Professionellt kök - hög kvalitet, trygghet i produkten samt tydlig struktur, ordning och reda i hela verksamheten, från råvara till servering.
Familjär atmosfär - ett varmt och inkluderande bemötande där både gäster och medarbetare ska känna sig sedda och välkomna.
Alltid generösa - ett arbetssätt som bygger på att bjuda på sig själv, göra det lilla extra och skapa upplevelser som gör att gästerna återvänder.
Övrig information
Omgående start önskas - urval sker löpande.
Kunden önskar inte bli kontaktad direkt utan all kommunikation sker via oss på ToppTalang.
Publiceringsdatum2026-02-23
Urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ToppTalang Nordic AB
STOCKHOLM
