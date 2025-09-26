Enhetsansvarig sjuksköterska till Medicinavdelning 9 i Lund
2025-09-26
Gör skillnad. Varje dag.
Är du sjuksköterska och vill arbeta på en nystartad medicinavdelning? Vill du tillsammans med dina kollegor ge bästa möjliga vård till patienterna? Gillar du att ta ansvar och fatta egna beslut samtidigt som du värdesätter att samarbeta i team? Har du därtill stor nyfikenhet till vad vården har att erbjuda framtidens patienter? Då är du varmt välkommen till oss på Medicinavdelning 9 i Lund.
Vi är en nystartad slutenvårdsavdelning med 14 vårdplatser med en bred medicinsk profil. Här vårdar vi patienter med diagnoser inom medicin, neurologi, kirurgi med mera. Vi vårdar patienter som exempelvis är i behov av High-flow nasal cannula therapy (HFNC), Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) samt olika drän, så som pleuradrän.
Hos oss möter du en stimulerande och lärorik arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kolleger i ett nära samarbete över yrkesgränser. Vi arbetar i tvärprofessionella team med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och rehabilitering där kommunikationen samt gott samarbete är en gemensam grund och tillsammans har vi patienten i fokus. Därtill har vi samarbete med ett flertal olika verksamhetsområden såsom medicin, kirurgi, kardiologi och ortopedi, vilket bidrar till en bred kompetens på enheten.
Tillsammans lägger vi grunden för hur vården ska utformas och du erbjuds goda möjligheter att påverka hur du vill att din arbetsplats ska se ut. Vi som arbetar här är nyfikna och framåtsträvande samt har utvecklat en god sammanhållning med bra kommunikation.
Är du nyfiken att möta framtidens medicinavdelning och höra mer om hur det är att arbeta hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Vi välkomnar dig som brinner för att verksamhetsutveckling och är intresserad att driva en ny medicinavdelning tillsammans med enhetschef och en specialistsjuksköterska.
Hos oss arbetar du nära patienten i en miljö där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter till lärande. Du blir en del av ett team där vi stöttar varandra, hjälps åt över yrkesgränser och har stort fokus på planering, struktur och patientsäkerhet.
Du får ett varierat arbete där du tillsammans med kolleger ansvarar för patientens vård, behandling och omvårdnad. Tillsammans med enhetschefen leder du det kliniska omvårdnadsarbetet och du säkerställer sjuksköterskors samt undersköterskors kompetensnivå. Därtill är du kompetensstöd och handleder teamen samt följer upp det dagliga omvårdnadsarbetet. Du ges goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
I din roll förväntas du vara ett nära stöd till patienter och kollegor genom din expertiskunskap, ta dig an komplexa situationer och se olika behov. Därtill driver du utvecklingen av nya metoder, är ett pedagogiskt stöd och handleder på avancerad nivå.
Tillsammans ser vi till att du får den kunskap du behöver för att lyckas i din roll. Du erbjuds därför en individuell introduktion som anpassas efter dina erfarenheter, kompetenser och önskemål. Därtill erbjuder vi dig utbildning i handledning. Vi lägger stor vikt vid utbildning och utveckling av personalgruppen och arbetar kontinuerligt med detta.
Annonsen avser en klinisk tjänst som sjuksköterska med uppdrag som enhetsansvarig. Tjänsten avser tjänstgöring dag-, kväll- och natt men du arbetar främst dagtid. Helgtjänstgöring förekommer. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Genom ditt engagemang och din positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Du har en hög handlingsberedskap, ett gott bemötande och kan ändra din planering efter hur situationen ser ut. Vi ser även att du är nyfiken, öppensinnad och har mod att vara med i förändringar. Därtill kan du prioritera, har överblick och planerar på ett effektivt sätt. Du har en god självkännedom och ett stort intresse för internmedicin. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. ¨
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
