Enhetsansvarig läkare till Dialys- och njurmottagning i Ystad
2025-09-03
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en driven specialistläkare som är redo för ett större uppdrag? Vill du bidra till vårt utvecklingsarbete och vara enhetsansvarig läkare för dialys- och njurmottagningen i Ystad? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Region Skåne har beslutat att satsa på förbättring av njursjukvården genom att stimulera preventiv vård, stödja transplantationsverksamheten och förnya dialysvården. I denna satsning ingår moderniserade arbetssätt, digitalisering och fokus på egenvårdsbehandlingar som peritonealdialys och självdialys.
Vi söker dig som vill vara med i denna spännande process som ska leda till att färre insjuknar i svår njursjukdom och ge en högre kvalitet i njursjukvården. De kommande årens extra satsningar på njursjukvården som gör att vi behöver stärka vårt team med ytterligare medarbetare. Som mest kan vi behandla 23 patienter samtidigt med bloddialys. Vi tillhandahåller även självdialys och akutdialys. Inom enheten finns peritonealdialys och njurmottagning integrerat.
Mottagningen för bloddialys är öppen under dagtid sex dagar i veckan, med tjänstgöring varannan lördag. Vi bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete där många engagerade och erfarna medarbetare aktivt bidrar till kvalitetsutvecklingen. Det nationella kvalitetsregistret används regelbundet för att optimera dialysvårdens kvalitet, och vi uppnår toppresultat inom flera områden. Under de senaste åren har vi även lockat medarbetare med värdefulla erfarenheter från andra verksamheter, både inom dialys och andra områden som är till nytta för oss.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Vi välkomnar dig som specialistläkare inom njurmedicin/invärtesmedicin till oss på lasarettet i Ystad.
I ditt dagliga arbete ansvarar du och är delaktig i njursjukvården inom regionen för att säkerställa njurmedicinsk expertis på vårt sjukhus där njursjukvård och framför allt dialysvård bedrivs. På lasarettet placeras du och arbetar både inom mottagningsverksamheten samt inom dialysteamet på avdelningen.
Utredning och uppföljning av njurmedicinska mottagnings- och dialyspatienter ingår i ditt basuppdrag och sker kontinuerlig som patientansvarig läkare (PAL). Du är delaktig som bakjour inom verksamhetsområde akut och medicin. För att driva avdelningens utveckling framåt är det önskvärt att du deltar och driver undervisning av såväl läkare som andra yrkeskategorier.
Du har även uppdrag som enhetsansvarig läkare. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du specialistkompetens inom invärtesmedicin och/eller njurmedicin. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Klinisk skicklighet och självständighet samt påvisat aktivitet och engagemang inom njurmedicinsk forskning är meriterande för tjänsten.
Som person har du ett gott bemötande, har lätt för att samarbeta samt drivet och viljan att vara delaktig i verksamhetens pågående förbättringsarbeten. Det är viktigt för oss att du har ett tydligt engagemang för ditt yrke, ett empatiskt förhållningssätt samt förmåga att aktivt bidra till vår goda vårdkvalitet och glada stämning i arbetslaget. Vidare är du initiativrik och kan lätt ta till dig och delge kunskap. Vi är måna om att hitta rätt person och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
