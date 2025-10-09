Enhetsansvarig för LSS Boende, Livsstigen Omsorg
Friemann Convergence AB / Sjukvårdschefsjobb / Gnesta
2025-10-09
Som enhetsansvarig på Livsstigen Omsorg är du närmaste arbetsledare på en av våra enheter. Du stödjer teamet, hjälper till att utveckla kvalitet och ser till att vardagen fungerar. Vi jobbar alltid för att våra team ska vara så självständiga som möjligt och du är en viktig länk i detta arbete.
Hos oss får du lyxen att arbeta i en miljö med generellt låg personalomsättning, högmotiverade medarbetare och en unik verksamhetsvision med stor delaktighet och omsorgsnära beslutsfattande.
Ett spännande uppdrag för dig som brinner för ledarskap och en riktigt bra omsorg.
Ansvar
Facilitera möten och problemlösningsprocesser
Genomföra vissa övergripande administrativa uppgifter (planering, dokumentation, kommunikation)
