Enheten för vuxna i Mölndal söker socialsekreterare
2025-09-29
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen handlägger delar av socialtjänstens verksamheter. Vi arbetar i traditionell uppdelning av verksamhetsområdena IFO (individ- och familjeomsorg) och AFE (arbetsmarknad och försörjning) samtidigt som vi utmanar oss i att jobba övergripande med processer där vuxenheten är del av processledningsgruppen boende och beroende. Till förvaltningen hör även en administrativ stab.
Nu har vuxenenheten en ledig tjänst som socialsekreterare för målgruppen 25 år och äldre med ett skadligt bruk och beroende av alkohol, droger samt spel om pengar. Vi söker dig som drivs av att arbeta med målgruppen och som vill samverka för att uppnå högsta möjliga stöd för våra brukare.
Vuxenenheten består av både utredande socialsekreterare och öppenvårdspersonal. Vi är i nuläget åtta socialsekreterare och sju behandlare som arbetar för att våra brukare ska bli självständiga och öka sin egenmakt. Övriga medarbetare på enheten arbetar i vår mottagsfunktion samt med målgruppen unga vuxna (18-24 år). På enheten har vi ett nära arbetsledarskap med två enhetschefer, två förste socialsekreterare, en metodhandledare och en samordnare. På vår enhet har vi olika erfarenhet och bakgrund, det gemensamma är att vi är engagerade och måna om att vår målgrupp ska får stöd utifrån sina behov.
Samtlig personal på enheten erbjuds extern processhandledning och ett generöst friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på vuxenenheten arbetar du med att utreda ansökningar och anmälningar som främst rör skadligt bruk och beroende och samsjuklighet, men även annan psykosocial problematik hos vuxna. Arbetet sker utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
Du utreder behov och prövar rätten till bistånd samt följer upp insatser i form av öppenvård, och dygnet runt vård. I uppdragen ingår stöd- och motivationsarbete samt att följa upp inkomna anmälningar i dina pågående ärenden. Utredningsgruppen med fokus på brukarna som är 25 år och äldre har en egen förste socialsekreterare vilket möjliggör en tät och nära arbetsledning med hög tillgänglighet.
Som socialsekreterare hos oss samverkar du mycket både internt och externt. I våra ärenden arbetar vi nära vår egen öppenvård som tillhandahåller behandling, vård- och stödsamordning samt boende med stöd. En del av samverkan sker tillsammans med Vård-och omsorgsförvaltningen. Inom vuxenområdet arbetar vi med målet hemma först för att möjliggöra fler insatser på hemmaplan. Vi arbetar med Bostad först och samverkan med sjukvården gällande en mer flexibel sjukvård i form av ACT-krans (Acceptance and Commitment Therapy).Kvalifikationer
Du som söker ska ha socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi önskar att du har tidigare arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten samt erfarenhet av att arbeta med personer med beroendeproblematik samt samsjuklighet. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med socialpsykiatrisk problematik.
Vi ser gärna att du har utbildning i ASI, Freda och MI.
Förmågan att uttrycka sig i tal och skrift är av stor vikt då en viktig del av arbetet består av dokumentations- och utredningsarbete. Kunskap i Treserva är meriterande.
Körkort är ett krav.
För att verksamheten ska fungera och för en god arbetsmiljö kräver arbetet självständigt arbete och struktur samt mycket flexibilitet, detta då delaktighet och samverkan med kollegor är grunden till att vi tillsammans kan utföra våra uppgifter och nå våra mål.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
