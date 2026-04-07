Enheten för stöd och kvalitet söker Omsorgshandledare med fokus hemtjänst
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Vi söker dig som vill bli en del i vårt team på enheten Stöd och kvalitet i Äldreomsorgen för att arbeta med kvalitetshöjande insatser för våra seniorer i Ale kommun. Enheten Stöd och kvalitet finns organisatoriskt i äldreomsorgen och består idag av tio specialistundersköterskor. Åtta av dessa tio arbetar som omsorgshandledare och två i demensteamet.
Vi söker nu två kollegor som kommer arbeta gentemot hemtjänst. Publiceringsdatum2026-04-07Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår det att inom ramen för vidareutbildning utföra arbete som omsorgshandledare.
Utifrån omsorgshandledarens specialistkompetens inom vård av äldre ska omsorgshandledaren handleda och stödja personal inom äldreomsorgen för att utveckla kvalitén i vardagsarbetet kring omsorgstagaren.
Målsättningen är att uppdraget ska bidra till ökad kvalitet i Ale kommuns äldreomsorg. Vara kulturbärare av god vård och omsorg och personcentrerat arbetssätt. Arbetsmetoderna kommer bland annat att handla om implementering av nya arbetssätt, både övergripande och individuella arbetssätt kring omsorgstagaren. I enlighet med det salutogena förhållningssättet.
Tillsammans med enhetschef, övriga omsorgshandledare och undersköterskor planera och genomföra aktiviteter i verksamheten som ska bidra till utveckling av kvalitetsarbetet i verksamheten.
I det dagliga arbetet ingår även att vara ute i verksamheten och handleda personalen.
Tjänstgöringen är dagtid måndag-fredag. Kvalifikationer
Du är utbildad Specialistundersköterska. Du behöver kunna uppvisa intyg om utförd utbildning.
Behärskar det svenska språket i tal och skrift samt har god datorvana.
Du har erfarenhet av att arbeta inom vården och erfarenhet av att arbeta inom hemtjänst är meriterande.
Tidigare arbete som omsorgshandledare är meriterande
Du har B-körkort och kan cykla.
I din tjänst kommer din samarbetsförmåga vara lika viktig som att jobba
självständigt.
Vi söker dig som har ett gott bemötande och förhållningssätt. Du har förmåga att skapa relationer och förmåga att lära ut på ett pedagogiskt sätt.Övrig information
Som anställd i Ale kommun har du friskvårdsbidrag, tillgång till Falck Healthcare samt möjlighet att hyra stuga på Gullholmen till ett förmånligt pris.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Innan erbjudande om anställning behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi tillämpar språktest som en del i bedömningen vid anställning.
I rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
)
449 31 NÖDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nödinge Kontakt
Agneta Lindell agneta.lindell@ale.se 0303704035 Jobbnummer
9839141