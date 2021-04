Enheten för hemlösa söker socialsekreterare till försörjningsstö - Stockholms kommun - Administratörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Stockholms kommun

Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-12Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Vi söker två drivna socialsekreterare! Varmt välkommen in med din ansökan.Hos oss är vi experter på hemlöshet! Genom strukturerade bedömningsinstrument samt i övrig utredning tas klienters synpunkter och önskemål tillvara i möjligaste mån. På Enheten för hemlösa tillvaratar vi medarbetarnas kompetens och utvecklingstankar som syftar till att förbättra kvalitén i verksamheten och bidrar till att nå målen. Vi satsar på kompetensutveckling och arbetar aktivt för att medarbetarna ska samarbeta över sektionsgränserna. Alla medarbetare bjuds in till att aktivt vara med och forma vår arbetsplats och vår verksamhet, både i den övergripande planeringen för hela enheten och på den egna sektionen. Alla medarbetare har också en individuell utvecklingsplan, för att alla ska ha möjlighet att utvecklas på arbetet. Vi skapar arenor för samverkan, såväl internt som externt. Detta sker t ex genom enhetsträffar, utbildningar och riktade uppdrag. och har regelbundna ärendegenomgångar för att säkerställa att brukarnas behov tillgodoses på ett rättssäkert vis och för att ge enskilda medarbetare stöd. Alla socialsekreterare arbetar enligt MI och vi har en egen MI-coach samt extern handledning regelbundet.2021-04-12Försörjningsstödssektionen består av 17 socialsekreterare, två bolotsar, två gruppledare och en biträdande enhetschef. Vi är indelade i en nybesöksgrupp och en utredningsgrupp. Som socialsekreterare på försörjningsstödssektionen på Enheten för hemlösa arbetar du med varje klients process ur hemlöshet och mot att få egen försörjning. Du utreder och beslutar om rätten till ekonomiskt bistånd enligt gällande lagstiftning och stadens riktlinjer i enlighet med delegationsordningen under tiden. Vi lägger stor vikt vid det sociala förändringsarbetet, som hos oss bland annat består i motivationsarbete mot egen försörjning och process ur hemlöshet. Att arbeta som socialsekreterare hos oss innebär ett fritt och flexibelt arbete, där du självständigt lägger upp dina arbetsdagar. En stor del av arbetet går ut på att vara kreativ och konstruktiv, hitta lösningar och motivera våra klienter. Konstruktiva idéer som bidrar till nya arbets- och tankesätt uppmuntras och för den som så önskar finns stora möjligheter att själv forma sitt arbete inom ramen för vårt uppdrag. Vi söker dig som drivs av att jobba mot av verksamheten uppsatta mål och som vill bidra till att göra Enheten för hemlösa till en socialtjänst i världsklass. Vi är en trevlig och glad grupp som tar stöd av varandra, och tillsammans uppnår vi mycket goda resultat. Vi har en låg personalomsättning vilket vi är mycket glada för då det tyder på att vi trivs på jobbet!Vi vill ständigt utveckla vår verksamhet. Idag är vi en HBTQ-diplomerad verksamhet samt även stolta vinnare av Kvalitetsutmärkelsen 2020, Stockholms stads pris för framgångsrik verksamhetsutveckling. Vi välkomnar särskilt dig som vill vara med i vårt utvecklingsarbete!Vi söker nu två socialsekreterare till arbete året ut, där den ena tjänsten ska fungera som en förstärkning där behovet för tillfället är störst, och kommer således att pendla mellan nybesöksgruppen och utredningsgruppen.KvalifikationerVi söker dig som:- Har socionomexamen eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig för tjänsten- Är väl insatt i, och kan tillämpa, socialtjänst-, sekretess- och förvaltningslagarna- Har minst ett års aktuell arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning på en mottagningsenhet inom ekonomiskt bistånd, med hela den initiala utredningen fram till första beslut om ekonomiskt bistånd, alternativt minst tre års erfarenhet av arbete med löpande ekonomiskt bistånd i utredningsgrupp.Meriterande för tjänsterna är om du har:- Erfarenhet av arbete med Enheten för hemlösas målgrupp- Erfarenhet av arbete med MIFör att lyckas och trivas i din roll behöver du kunna strukturera din arbetstid och driva dina egna processer. Vi tror också att du är lösningsfokuserad och flexibel eftersom ingen dag är den andra lik. Du behöver också en god förmåga att kunna handlägga självständigt och vara trygg i myndighetsutövningen. Vidare är du trygg, stabil och har en mycket god självkännedom med ett professionellt förhållningssätt. Ett gott klientbemötande och en god samarbetsförmåga ser vi som en självklarhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Enheten för Hemlösa tillhör Socialförvaltningen i Stockholms stad och har fina lokaler vid Mosebacke, mitt på Södermalm i centrala Stockholm. Enheten för Hemlösa är samlokaliserad med Capio som är en sjukvårdsmottagning för personer i hemlöshet, och med Uppsökarenheten, allt för att underlätta och främja samverkan enheterna emellan. Enheten för hemlösas målgrupp är personer över 20 år i Stockholm stad som inte har haft kontakt med socialtjänsten i någon av stadens stadsdelar under de senaste två åren och som vid sin första kontakt med oss lever i hemlöshet.Inom Stockholms stad tillämpar vi friskvårdstimme och flexibel arbetstid. Vi har hälsocoacher som erbjuder lunchträning, promenader och andra aktiviteter.Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-26Stockholms kommun5685354