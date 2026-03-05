Enhet försörjning utökar och söker fler socialsekreterare.
2026-03-05
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Utifrån det kommande aktivitetskravet så satsar och utökar vi vår bemanning- är du vår nästa socialsekreterare som vill vara med och göra skillnad varje dag?
Är du en trygg, lösningsfokuserad och nyfiken person som trivs i mötet med människor? Brinner du för att stärka individers möjligheter och skapa hållbara förändringar? Då kan det här vara jobbet för dig!
Om Jobbet
Enhet försörjning i Östersunds kommun består av engagerade och kunniga medarbetare som brinner för att ge stöd på ett rättssäkert och respektfullt sätt. Vi arbetar i moderna lokaler, med nära chefsstöd och ett klimat som präglas av teamkänsla, delaktighet och utvecklingsfokus.
Vi satsar på ett hållbart arbetsliv och erbjuder flexibla arbetssätt och en organisation där idéer och förbättringar välkomnas.
3 Tillsvidaretjänster. Tillsättning till tjänsterna sker enligt överenskommelse.
Om rollen
Som socialsekreterare hos oss får du en viktig roll i att utreda, bedöma och följa upp ekonomiskt bistånd. Du möter människor i olika livssituationer och vägleder dem mot ökad självständighet och egen försörjning.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• handläggning av ekonomiskt bistånd enligt gällande lagstiftning
• uppföljning och förändringsarbete tillsammans med individen
• nära samverkan med interna och externa aktörer i kommunen
• möjlighet att delta i utvecklings- och kvalitetsarbete inom enheten
Du erbjuds introduktion och stöd av erfaren kollega.
Kvalifikationer
• Har socionomexamen
• Kommunicerar tydligt och bemöter människor med respekt och professionalism
• Trivs i en roll där både eget ansvar och samarbete är centralt
• Är nyfiken på utvecklingsarbete och ser digitala lösningar som en naturlig del av vardagen
Erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd eller annan myndighetsutövning är meriterande - men vi välkomnar även dig som är ny i yrket och vill utvecklas tillsammans med oss.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Meriterande
• Har erfarenhet av myndighetsutövning och samverkan med externa aktörer.
• Är bekant med verksamhetssystemet VIVA.
• Har körkort B
• Kunskaper i fler språk än svenska.
Vi söker dig
Du har socionomexamen och ett stort engagemang för att hjälpa andra, som är en trygg och engagerad socialsekreterare med god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för människor. Du är stabil och kan behålla lugnet även i utmanande situationer.
Du är tydlig i din kommunikation och skapar förtroende genom att vara professionell, respektfull och empatisk. Din flexibilitet gör att du trivs i en föränderlig vardag där du hittar lösningar utifrån både individens och verksamhetens behov.
Du har en god helhetssyn och förstår hur socialt arbete hänger samman - från individnivå till samhällsnivå - och hur samverkan bidrar till hållbara resultat. Tillsammans med kollegor bidrar du till en arbetsmiljö som präglas av engagemang, professionalism och omtanke.
Sök nu och bli en del av vår enhet!
Om du vill vara med och göra skillnad i Östersunds kommun, skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega som vill bidra till vårt viktiga arbete med försörjningsstöd
Så går rekryteringen till
Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och
annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Att jobba med hjärtat är att vara med och skapa förutsättningar för att alla i Östersund ska kunna leva ett enklare, rikare och tryggare liv. Hos oss kan det innebära att du jobbar med invånare i alla åldrar inom såväl öppenvård, arbetsmarknad och socialtjänst. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
