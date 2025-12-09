Engelsktalande personlig assistent sökes till vår barnkund i Solna
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Solna
2025-12-09
Beskrivning av tjänsten som personlig assistent
Vi söker engelsktalande personlig assistent till vår barnkund i Solna. Vi söker dig som är flexibel och kan arbeta vid behov. Kunden har ett omfattande hjälpbehov, sondmatas dygnet runt och är infektionskänslig. Som personlig assistent i detta uppdrag krävs att du är van att arbeta med små barn, samt att du är trygg i din roll och med arbetsuppgifterna.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Personlig omvårdnad, hygien, förflyttningar med mera.
Sondmatning
Följa med kunden och föräldrarna på besök i hälso- och sjukvården.
Inhalationer och läkemedel
Initiativ till lek och samspel
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper Det är meriterande med någon form av vårdutbildning såsom undersköterske- eller vårdbiträdesutbildning.
Du bör ha erfarenheter av att arbete med barn samt sondmatning.
Det är meriterande om du arbetat med personer med slemproblematik och använt utrustning för detta såsom hostmaskin.
Det är ett krav att ha goda kunskaper i engelska, det är meriterande om du även har goda kunskaper i spanska.
För att passa som personlig assistent till denna kund bör du vara lugn, lyhörd och ha god samarbetsförmåga. Du ska ha förståelse samt vara empatisk och lyhörd för kunden med familj. Du ska arbeta utifrån våra ledord - respekt, engagemang och nyfikenhet.
Om Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Anställningsform: Behovsanställning
Arbetstid: Dag / Kväll / Natt, helgarbete förekommer.
Tillträde: Snarast
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Martina Malmström martina.malmstrom@frosunda.se Jobbnummer
9635328