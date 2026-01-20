Engelsktalande personlig assistent sökes till barnkund i Göteborg!
2026-01-20
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Vi söker en engagerad person som vill bidra till en trygg, aktiv och välfungerande vardag för vår barnkund i Hisings Backa, Göteborg. Uppdraget ställer höga krav på ansvarstagande, då barnet har ett stort omvårdnadsbehov och vissa medicinska insatser ingår i det dagliga arbetet.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är nyfiken, lyhörd och visar ett genuint intresse för barnet. Du behöver även vara initiativrik och motiverad till att hitta på aktiviteter som stimulerar och utvecklar. I det dagliga arbetet ingår både kommunikationsträning och fysisk träning som en naturlig del av assistansen. Då engelska är det språk som används i assistansen behöver du behärska engelska flytande i både tal och förståelse.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en tjej i 6-års åldern bosatt i Hisings Backa, Göteborg
har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
har god fysik
är rökfri
Det är även meriterande om du:
har tidigare erfarenheter inom vården
har erfarenheter av att arbeta med barn
har erfarenhet av att arbeta med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på cirka 67,5%. Arbetstiderna är förlagda till dag och kvällstid enligt följande schema:
Vecka 1 (ojämna veckor): tisdag - fredag kl. 17:00-22:00. Samt lördag - söndag kl. 10:00-17:00
Vecka 2 (jämna veckor): måndag - torsdag 17:00-22:00
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
