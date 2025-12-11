Engelsktalande lokalvårdare / English speaking cleaner
Selina Facility Services AB / Städarjobb / Gävle
2025-12-11
Städpersonal sökes till Selina Facility Services i Gävle/Valbo omgående.
Vi söker personer som talar engelska och är intresserade att arbeta som lokalvårdare.
Som person ska du vara noggrann och kunna ta egna initiativ. Tidigare erfarenhet av städ är meriterande, men man får utbildning och introduktion på plats.Publiceringsdatum2025-12-11Beskrivning
Tjänsten innefattar städning ute hos en utav våra kunder.
Arbetstiden är mellan 07:00-16:00Kvalifikationer
Goda kunskaper inom Engelska.
Körkort och tillgång till egen bil är meriterande.
Svenska är meriterande.
Bo i närområdet kring Gävle
Arbetet startar omgående.
Maila din ansökan till:jobb@selinafacility.se
Cleaning staff sought for Selina Facility services in Gävle / Valbo immediately.
We are looking for people who speak English and are interested in working with cleaning.
As a person, you should be careful, have a smile on your face and be able to take your own initiatives.
Description:
The service includes cleaning for one of our customers.
Working hours are between 07:00-16: 00
Requirement:
Good knowledge of the English language
Driver license and access to own car is a merit.
Swedish is a merit.
Live close or in Gävle
The work starts immediately.
Email your CV to:jobb@selinafacility.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: jobb@selinafacility.se
Detta är ett heltidsjobb.
Selina Facility Services AB
802 93 GÄVLE Körkort
