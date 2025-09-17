Engelsktalande assistent sökes till ryggmärgsskadad man i centrala Stock...
Aleris Sjukvård AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleris Sjukvård AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om oss Aleris Rehab Station är ett nationellt och internationellt rehabiliteringscenter. Vi hjälper patienter med förvärvade och medfödda ryggmärgsskador, ortopediska skador och neurologiska skador och sjukdomar. Vi erbjuder också personlig assistans. Vi sitter i en stor, fin byggnad i Frösundavik i Solna, en kombination av gamla kasernlokaler, nya boenderum, behandlingsrum och restaurang. Vi har en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet och ett väl utvecklat teamarbete. Vi har också en mottagning med fokus på MS i Liljeholmen. Aleris Rehab Station är den del av Aleris Närsjukvård, där också ASIH, två specialiserade palliativa vårdavdelningar, Basal hemsjukvård och Uppsala Närakut ingår.
Rollen Vi söker en personlig assistent till en man i 50-års åldern som sitter i rullstol och har en ryggmärgsskada. Som personlig assistent kommer dina arbetsuppgifter bland annat vara att stötta och hjälpa honom med sin dagliga livsföring såsom personlig hygien, på- och avklädning, förflyttningar , assistera vid måltider, städa, följa med på aktiviteter , till arbetet 2 ggr/veckan etc. Kunden för sin egen talan och har två tonåringar som bor hemma varannan vecka. Arbetstiderna är mellan kl 07-16, 15-23:15 samt 23-09 vardagar samt varannan helg. Du skall vara flexibel och kunna jobba olika tider/skift men behovet är störst dagtid.
Vårt erbjudande Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
En anpassad och väl utarbetad introduktion
Interna utbildningar
En företagskultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
God arbetsmiljö med korta beslutsvägar med fokus på att skapa rätt förutsättningar och möjlighet att påverka verksamheten.
Om dig Vi söker dig som är strukturerad, ordningsam, lojal och lyhörd. Du värnar också om att ge god omvårdnad och service med hög kvalitet. Genom ditt engagemang, professionella förhållningssätt och din kommunikativa förmåga skapar du goda relationer med kunden och dina kollegor och blir därför en betydelsefull medarbetare för oss. Det är viktigt att du agerar med sunt förnuft och har ett stort kundfokus. Du behöver ha en väl utvecklad fingertoppskänsla och förstå när du ska vara aktiv och när du behöver vara passiv i ditt arbete.
Bakgrund Du är en person med stort intresse för att arbeta med människor. I denna roll krävs det tidigare erfarenhet av att ha arbetat som personlig assistent och/eller inom vård- och omsorg. Krav för denna tjänst är att du behärskar engelska och svenska språket i tal och skrift.
Anställningsvillkor Anställningsform: Timanställning, fast schema Omfattning: Deltid, dagtid/kväll/natt/helg. Tillträde: Omgående Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Ansökan Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi hörs! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://www.aleris.se Arbetsplats
Aleris Sverige Kontakt
Aleksandra Diklic aleksandra.diklic@aleris.se Jobbnummer
9514019