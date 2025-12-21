Engelsklärare sökes till vuxenutbildning 30 % tjänst
2025-12-21
Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
Vi söker nu en engagerad och legitimerad engelsklärare till vår vuxenutbildning på både gymnasial och grundläggande nivå. Tjänsten omfattar 30 % och är fördelad över en kombination av distansarbete och fysisk närvaro under vissa timmar i veckan på plats.
På vår vuxenutbildning arbetar vi i ett flexibelt arbetsklimat där du blir en del av ett samarbetsinriktad team. Tillsammans utvecklar vi undervisningen och ger våra elever bästa möjliga stöd i deras lärande.
Som lärare hos oss förväntas du att:
Ha legitimation i engelska på gymnasienivå och grundläggande nivå inom vuxenutbildning.
Har god kännedom om vuxenutbildningens uppdrag och styrdokument
Planera och genomföra undervisning både digitalt och på plats.
Samarbeta med kollegor inom vuxenutbildningen för att utveckla undervisningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
nerkeza.gigovic@jutusvux.se
E-post: abdirahim.adam@jutusvux.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jutus Vux AB
(org.nr 559294-7674)
Häggviksvägen 2 (visa karta
)
191 50 SOLLENTUNA Arbetsplats
Jutus vux AB Jobbnummer
9658427