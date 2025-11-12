engelskalärare sökes till Yrkesgymnasiet Huddinge
2025-11-12
Yrkesgymnasiet i Huddinge har 350 elever fördelade på 8 yrkesprogram. Det är 22 i personalen och det är en trevlig och populär arbetsplats.
Vi söker en engelskalärare på heltid. Det är också en fördel om du har behörighet i svenska. Skolan har ett upplägg där eleverna ska träna på sina lektioner, inte bara visa upp sina kunskaper- så det är viktigt att du är bra på att förklara engelskauppgifter och göra det lätt för eleverna att komma igång med undervisningen. Det ska inte vara för svårt för dem att komma igång. Har du en förmåga att koppla engelska till elevernas praktiska yrken är det ett plus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
E-post: erik.nilsson@yrkesgymnasiet.se
Detta är ett heltidsjobb.

Edukatus Alliance AB
Regulatorvägen 21

141 49 HUDDINGE
141 49 HUDDINGE Arbetsplats
Yrkesgymnasiet Huddinge Kontakt
Erik Nilsson erik.nilsson@yrkesgymnasiet.se 0704410187
9602136