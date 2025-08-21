Engelmanns söker Säljare till Stor-Stockholm
Personalica AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-08-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Personalica AB i Stockholm
, Lidingö
, Järfälla
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker Säljare till Stor-Stockholm - kom och väx med oss på Engelmanns!
På Engelmanns älskar vi Delibrickan - fylld med riktigt god ost, chark, marmelader, kex och alla dess tillbehör.
Nu söker vi dig som är redo att ta nästa steg i karriären! Du har några års erfarenhet efter gymnasiet och har hunnit bygga kompetens i matvarubutik - kanske som avdelningsansvarig eller säljledare, gärna med fokus på färskvaror. Är du driven, nyfiken och vill arbeta med försäljning på riktigt? Då är du precis den vi letar efter!
Vi är ett ägarlett bolag som vuxit från en mindre lokal aktör till att idag vara ett av Sveriges ledande varumärken inom deli, plockmat och delibrickan på dagligvarumarknaden. Med stolthet över vår resa blickar vi framåt - mot fortsatt tillväxt och många nya möjligheter runt hörnet.
Vi väljer våra produkter med omsorg - där smak, kvalitet och hantverk alltid står i centrum. Med bas i Kungsängen utanför Stockholm och ett härligt gäng på cirka 50 personer samarbetar vi tätt mellan sälj, lager och kontor. Trots vår snabba tillväxt har vi behållit vår familjära känsla och starka teamkultur. Våra kunder är framför allt matbutiker och deras deliavdelningar - där vi är en pålitlig och kunnig partner som verkligen brinner för det vi gör.
Om rollenSom säljare på Engelmanns ansvarar du för våra butikskunder i Stor-Stockholm.
Du kommer att:
Besöka och bygga relationer med butiker
Ta order direkt på plats och säkerställa optimal produktplacering
Skapa inspirerande och säljdrivande exponeringar
Aktivt bearbeta nya kunder och vinna in fler butiker
Vara Engelmanns ansikte utåt - energisk, lösningsorienterad och engagerad
Vi tror att du
Är i början av din karriär - du gick ut gymnasiet för några år sedan och har sedan dess arbetat i matvarubutik, gärna som avdelningsansvarig eller säljledare med fokus på färskvaror
Bor i Stor-Stockholm med omnejd och trivs i butiksmiljö
Gillar att kavla upp ärmarna och ta egna initiativ
Har ett brinnande intresse för mat - extra plus om du gillar ost och delibrickan
Är självgående, positiv och resultatinriktad
Har B-körkort och grundläggande datorvana (Office)
Vi erbjuder
Ett självständigt och fritt jobb där du utgår hemifrån
Tjänstebil samt mobil, dator och surfplatta
Ett starkt varumärke och fantastiska produkter som är lätta att vara stolt över
En varm arbetskultur med korta beslutsvägar och engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas genom utbildningar och inspirationsresor
Redo att ta nästa steg i din karriär och kliva in i osthyllan med oss? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Engelmanns!
Maila CV och ett kort personligt brev till vår säljchef: ida@engelmanns.se
Allt gott från oss på Engelmanns!
Om Personalica Tjänsten avser anställning direkt hos leverantören. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av leverantören. Personalica är en jobbsajt för arbetssökare som söker jobb på ICA-butik och hos leverantörer. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personalica AB
(org.nr 556955-0337) Arbetsplats
Personalica Kontakt
Personalica rekrytering@bemannica.se Jobbnummer
9470276