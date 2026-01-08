Engagerat vårdbiträde sökes till Furulunds äldreboende!
2026-01-08
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
Välkommen som vårdbiträde på Furulunds äldreboende!
Välkommen som vårdbiträde på Furulunds äldreboende!
Du kan komma att arbeta både inom våra demensenheter och somatiska enheter.
Vi söker därför dig som är en lagspelare och som vill bidra till teamet genom utbyte av kompetens, utveckling, arbetsglädje och ett flexibelt arbetssätt.
I ditt uppdrag ingår omvårdnadsarbete och arbetspassets innehåll utgår från de äldres behov och önskemål. Det kan exempelvis handla om socialt umgänge med våra äldre, vara behjälplig vid måltid och personlig hygien. Hos oss är vikten av aktiviteter för våra äldre en stor del av det dagliga arbetet och vi jobbar aktivt för att ständigt utveckla detta.Publiceringsdatum2026-01-08Kvalifikationer
Vi söker dig som har vårdbiträdesutbildning. Har du erfarenhet från arbete på äldreboende eller hemtjänst sedan tidigare ser vi det som meriterande. Meriterande är det även om du tidigare arbetat med kvalitetsregister BPSD och Senior Alert. Social dokumentation är en viktig del i arbetet, vilket innebär att du behöver kunna uttrycka dig väl i det svenska språket i både tal och skrift.
Vi söker medarbetare som förstår vikten av ett gott bemötande mot brukare, anhöriga och kollegor. Du är en strukturerad lagspelare med stor ansvarskänsla för såväl arbetsuppgifterna som för att bidra till ett gott klimat på arbetsplatsen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vilket för oss innebär att du, utöver ovan nämnda egenskaper, också delar våra värdeord om allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Förutsatt att du uppfyller skallkraven för tjänsten är det obligatoriskt att genomgå ett digitalt språktest för att säkerställa kompetensen i nivå med B1 enligt Europarådets standard innan intervju. Observera att processen avbryts vid ej godkänt språktest. Du kommer att behöva identifiera dig med Bank-ID för att genomföra språktestet.
Din nya arbetsplats
Furulund är ett särskilt boende med 94 lägenheter för personer som av olika skäl inte bor kvar i sitt ordinära boende. Vi har två avdelningar för personer med någon form av demenssjukdom samt en somatisk avdelning. Vår målsättning är att de boende skall kunna påverka sin vardag så att tillvaron blir den bästa och att bemötandet från personalen är fyllt av respekt, empati och lyhördhet.
Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/ Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
