Engagerade undersköterskor sökes till vård och omsorgsboende i Påryd
2026-01-05
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Kom och bli en del av vårt härliga gäng på Björkhaga vård- och omsorgsboende!
Hos oss får du ett lärorikt, utvecklande och roligt arbete där du gör verklig skillnad. Som undersköterska är du en förlängd arm för de äldre och bidrar med stöd där det behövs som mest, ingen dag är den andra lik!
Björkhaga erbjuder omsorg anpassad efter olika behov, här arbetar vi både med somatisk vård och demensomsorg. Genom ett processorienterat arbetssätt skapar vi tydliga strukturer och flöden med omsorgstagaren i fokus.
Vi söker nu fyra undersköterskor till vår demensavdelning. Du blir en viktig del av ett engagerat team som arbetar för hög kvalitet, kontinuitet och ett personcentrerat bemötande.
I rollen ingår att:
* Planera stöd, omsorg och service
* Upprätta och arbeta utifrån genomförandeplaner i samråd med den enskilde och dennes företrädare
* Delta i aktiviteter tillsammans med omsorgstagaren, både individuellt och i grupp
* Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
* Lyssna in omsorgstagarens behov och kommunicera dessa till kollegor.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och som vill bidra till en trygg och meningsfull vardag för våra omsorgstagare.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska eller specialistundersköterska. Det är meriterande om du har demensutbildning eller erfarenhet från arbete inom demensomsorg samt vana vid utökad delegering.
Vi söker dig som är positiv, ansvarstagande och har förmåga att anpassa dig till nya förutsättningar. Du har en god kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer, vilket är en viktig del av arbetet. En stor del av din roll handlar om att skapa trygghet och kontakt med våra omsorgstagare, deras anhöriga och andra professioner. På Björkhaga är goda relationer särskilt betydelsefulla eftersom vi har ett nära samarbete med frivilligorganisationer, skolor och träffpunkt.
Vi befinner oss i en spännande digitaliseringsutveckling, vilket innebär att du behöver ha god datorvana och vilja att bidra till ett innovativt utvecklingsarbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För tjänsten krävs körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till arbetet.
