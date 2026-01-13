Engagerade undersköterskor sökes till hemvården i Eslövs kommun
Eslövs kommun, Äldreomsorgen / Undersköterskejobb / Eslöv Visa alla undersköterskejobb i Eslöv
2026-01-13
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eslövs kommun, Äldreomsorgen i Eslöv
Vi söker dig som med värme, engagemang och yrkesstolthet vill vara med och skapa trygghet och livskvalitet för våra äldre i hemvården. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du verkligen behövs.
Ditt uppdrag
Som undersköterska i hemvården, kommer du i ditt dagliga arbete, vara en del av en annan människas vardag. Du kommer utföra omvårdnads-, omsorgs och serviceinsatser för att stötta brukarna i deras hem så att de kan leva ett meningsfullt, självständigt och aktivt liv. I arbetet kommer du även utföra arbetsuppgifter som är delegerade av sjuksköterska och rehabpersonal. Detta innebär att du behöver ta de delegering som krävs för att kunna utföra arbetet.
Arbetet utförs utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt där du alltid utgår från brukarens egna förmågor, för att förbättra brukarens livskvalitet. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet och goda resultat av kvalitativt arbete mot brukarna och då även varit drivande i detta. Dokumentation sker i journalsystemet LifeCare.
Du anställs på arbetstidsmåttet 37h/vecka med tjänstgöring varannan helg, arbetstiden kan innebära såväl kväll som dag, detta utifrån verksamhetens behov.
Din erfarenhet
• du är utbildad undersköterska med godkända betyg
• du behärskar det svenska språket i tal och skrift, samt har god läsförståelse
• du har god datorvana
• du kan cykla
Meriterande är om;
• du har tidigare erfarenhet av yrket
• du tidigare har haft olika delegeringar
För att kunna anställas som undersköterska behöver du kunna uppvisa intyget "skyddad yrkestitel" från Socialstyrelsen.
Är det här du?
• du tycker om mötet med andra människor och har en positiv livssyn
• du har ett gott bemötande där du anpassar dig efter varje situation och brukarens behov
• du är uppmärksam på brukarens behov och utför dina arbetsuppgifter med noggrannhet och kvalitet
• du har förmåga att lösa problem och planera om vid behov
• du har god samarbetsförmåga för att tillsammans med dina kollegor säkerställa att våra brukare får den hjälp som de behöver
• du är respektfull och lyhörd för så väl kollegor som brukare
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta mot en bred målgrupp och göra skillnad i människors vardag. Att arbeta hos oss innebär stort engagemang och omtanke om varandra med fokus på utveckling och kvalitet, både bland brukare och personal.
Om arbetsplatsen
Hemvården i Eslövs kommun består av fyra olika enheter, Norr, Väster, Öster och Ytter.
Norr, Väster och Öster arbetar inne i Eslövs stad och Ytter arbetar i kommunens ytterområden. Alla enheternas kontor ligger inom gångavstånd från tågstationen med goda tågförbindelser från Malmö och Lund.
I hemvården har du som undersköterska ett nära samarbete med den områdesansvariga sjuksköterskan och rehab personalen. Alla professioner arbetar tillsammans med brukarens välbefinnande i fokus.
Välkommen till Eslöv - där hjärta, framtidstro och våra värdeord: engagemang, nyskapande och allas lika värde genomsyrar allt vi gör.
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-01-13Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se
eller på närmsta polisstation.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299386 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs kommun
(org.nr 212000-1173) Arbetsplats
Eslövs kommun, Äldreomsorgen Kontakt
Enhetschef
Jasmina Muric jasmina.muric@eslov.se 0413-62550 Jobbnummer
9682289