Engagerade timanställda undersköterskor/vårdbiträde till Magnoliagården!
Forenede Care AB / Undersköterskejobb / Staffanstorp Visa alla undersköterskejobb i Staffanstorp
2026-07-07
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Vi på Forenede Care söker dig som är undersköterska/vårdbiträde och vill jobba under hela eller delar av sommaren till vårt hemtrevliga äldreboende Magnoliagården.
Som undersköterska/vårdbiträde hos oss på Forenede Care arbetar du med att ge god omsorg, service och vård till våra boende.
Varje dag på Forenede Care är du med och formar framtidens äldreomsorg tillsammans med kunniga och engagerade kollegor.
Magnoliagården är ett särskilt boende med inriktning på somatik och demens och har 75 platser.
Magnoliagården drivs på uppdrag av Staffanstorps kommun. På plats finns verksamhetschef, enhetschef, gruppledare, fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, Leva Livet inspiratör, lokalvårdare, fastighetsskötare samt många engagerade undersköterskor och vårdbiträden.
Vi erbjuder våra boende omsorg och service av hög kvalitet genom en personlig, effektiv och kundanpassad organisation. Varje dag ska vara värdefull för våra boende. För att lyckas med detta måste vi bl.a. ha motiverade, engagerade och nöjda medarbetare.
Hos oss får du kompetenta och hängivna chefer som stöttar och utvecklar dig i din roll som undersköterska och i din utveckling på Forenede Care. Vi driver ett företag där du är med och växer tillsammans med oss.
I tjänsten som undersköterska hos oss kommer du att utföra vård och omsorg utifrån kundens önskemål, och i enlighet med gällande biståndsbeslut med stort fokus på kvalitet. Det görs exempelvis genom att utföra personlig hygien, hjälpa till vid förberedelser och servering av måltid, svara på larm och socialt umgänge. Socialt umgänge kan bland annat handla om samtal, spel, cykeltur, musikaktiviteter eller liknande. Du kommer också utföra delegerande arbetsuppgifter från legitimerad personal i form av läkemedelsgivning och träning.
Som sommarvikarie och visstidsanställd hos oss har du goda chanser att få nya vikariat eller tillsvidareanställning.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu flera kollegor på visstidsanställning över såväl sommaren som under resterande delar av året.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Vi ser det även som meriterande ifall du har utbildning som undersköterska samt tidigare erfarenhet inom äldreomsorg och demensvård.
För att trivas i tjänsten bryr du dig om dina medmänniskor, är bra på att skapa relationer, har ett stort engagemang och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Känner du igen dig i ovan? Sök redan idag, vi rekryterar löpande!
Innan vi erbjuder anställning ska du uppvisa oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även uppvisning av giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som undersköterska/vårdbiträde får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss tillsammans för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med 7400 medarbetare.
Vi har varit verksamma i Sverige sedan 1998. Hos oss kan du vara trygg som arbetstagare då vi ser våra medarbetare som vår viktigaste resurs. Med en kultur fylld av värme, glädje och stort engagemang arbetar vi kvalitativt med fokus på att alla vi arbetar för att alla ska få leva livet, hela livet.
Utöver äldreboende har vi verksamheter som bedriver hemtjänst, ASiH, palliativ vård, personlig assistans och hemsjukvård.
Sista ansökningsdag
2026-07-30
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8027385-2088931". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Norregatan 8 (visa karta
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245 31 STAFFANSTORP Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
9994723