Engagerade tim- och sommarvikarier till tillagningskök inom äldreomsorgen
Helsingborgs kommun / Kockjobb / Helsingborg Visa alla kockjobb i Helsingborg
2026-01-17
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vi söker tim- och sommarvikarier till våra tillagningskök där vi varje dag lagar goda och näringsriktiga måltider till Helsingborgs vårdboenden. Vill du vara med och bidra till en god vardag för våra gäster? Då är det dig vi söker!
Om arbetsplatsen
MatOmsorg, vård- och omsorgsförvaltningens måltidsorganisation, levererar mat och måltider till våra verksamheter 365 dagar om året. Middagen består av varmrätt och dessert och kvällsmaten är en lättare måltid. Våra fyra tillagningskök lagar nästan 2500 portioner om dagen.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du trevliga kollegor, en god arbetsmiljö och bra villkor. Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som vikarie får du ett friskvårdsbidrag på 250 kronor för varje månad du arbetar. Publiceringsdatum2026-01-17Dina arbetsuppgifter
Du ingår i ett arbetslag bestående av kockar, måltidsbiträden, kostassistent och köksansvarig. Måltiderna som tillagas serveras både i huset men främst är det utleverans till vårdboenden, korttidsenheten, träffpunkter och LSS-enheter.
I dina arbetsuppgifter ingår förberedelse, tillagning, egenkontroller, beställningar, hantera varuleveranser, städning och renhållning samt andra sysslor som förekommer i tillagningskök.
Vi lägger stort fokus på att bidra till god livskvalitet för kunden och en del av ditt arbete handlar om att dela dina tankar om hur måltiderna kan utvecklas än mer för att skapa trivsamma upplevelser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad kock eller har relevant erfarenhet av köksarbete. Vi ser gärna att du har vana av att arbeta i ett storkök. Vidare är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska, såväl som i tal som i skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med anpassade måltider (specialkost), kostdataprogrammet Mashie eller liknande system eller med måltider inom äldreomsorgen. Det är även meriterande om du har B-körkort.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi behöver dig som alltid strävar efter högsta kvalitet på maten du tillagar och drivs av ett genuint intresse för mat och smaker. Du är strukturerad och flexibel och du trivs i ett sammanhang där gott samarbete är nyckeln till framgång.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Vi rekryterar löpande utifrån verksamhetens behov. Rekryteringsprocessen för tim- och sommarvikariat pågår under hela våren.
Anställningsform: Timanställning och sommarvikariat 1/6 - 30/8
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef MatOmsorg
Peder Widmark peder.widmark@helsingborg.se 042-10 36 68 Jobbnummer
9690033