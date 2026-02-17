Engagerade supporttekniker som bidrar till god service och stöd till vården
Vill du vara med och bidra till en trygg och modern vård genom smarta IT-lösningar? Nu söker vi dig som brinner för service, teknik och människor! Som supporttekniker i Region Östergötlands förstalinje är du en del av vårt centrala IT-supportteam - hjärtat i vår digitala vardag.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Dina arbetsuppgifter
Du är ofta den första kontakten våra medarbetare och ibland även patienter har när de behöver hjälp med IT-relaterade frågor. Hos oss får du arbeta brett med användarstöd, felsökning, felavhjälpning, installationer, administration och behörighetshantering - allt med fokus på att skapa en smidig och säker digital miljö. Arbetet sker huvudsakligen via telefon och ärendehanteringssystem, men även genom andra digitala kanaler. Du har tillgång till moderna verktyg, tydliga rutiner och framför allt - ett engagerat team som stöttar varandra i vardagen.
Arbetsgrupp
Samarbete är en naturlig del av ditt arbetssätt och du trivs med att vara en del av ett team bestående av tolv kollegor, där man stöttar och lär av varandra. Din arbetsplats är en del av ett kontorslandskap där vi lägger stor vikt på arbetsmiljö och inspirerande omgivning.
Om dig
Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning, gärna med teknisk inriktning.
• Erfarenhet av IT-support, helpdesk eller liknande roll i minst ett år.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.
• Intresse och förståelse för teknik, IT-säkerhet och användarsupport.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Ärendehanteringssystem (till exempel ServiceNow eller liknande).
• Microsoft 365-miljöer, klienthantering och fjärrsupport.
• ITIL eller andra strukturerade arbetssätt inom IT-support.
Som person är du nyfiken, serviceinriktad och gillar problemlösning. Du trivs i en roll där tempot kan variera och där varje samtal är en chans att göra skillnad. Du är:
Strukturerad - du arbetar metodiskt och noggrant.
Kommunikativ - du skapar förtroende och förklarar teknik på ett begripligt sätt.
Stabil och flexibel - du behåller lugnet även när det är mycket att göra.
Lärande och nyfiken - du vill utvecklas och bidra till teamets ständiga förbättring.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och din förmåga att bidra till ett gott arbetsklimat.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
