Engagerade personliga assistenter sökes- bli en del av mitt team!
2026-03-04
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Nordanstig
, Falun
Vi söker nu två personliga assistenter (ca 70 %) till en kvinna i 50-årsåldern med MS.
Vi står inför en nystart i arbetsgruppen och söker därför dig som vill vara med och bidra till stabilitet, trygghet och god teamkänsla. Här finns möjlighet att komma in och göra skillnad - både i vardagen och i hur samarbetet i gruppen fungerar.
Arbetet innebär stöd i vardagen med personlig omvårdnad, struktur och aktiviteter. Det är en varierande och social tjänst där du blir en viktig del av kvinnans liv och självständighet.
Kvinnans intressen är bland annat att resa utomlands, gå på teater, konserter och utställningar samt njuta av restaurangbesök. Hon har även ett stort intresse för trädgård.
Vi söker dig som:
• Är kvinna
• Har körkort
• Är ansvarstagande och stabil
• Är lyhörd och trygg i dig själv
• Har god samarbetsförmåga
• Vill bidra till en positiv arbetsmiljö
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att hitta rätt personer till vårt team
Arbetstider:Dag,kväll,helg och natt.
Anställningsvilkor:Tillsvidare
Tillträde:Omgående.
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
• Längre uppsägningstider än vad kollektivavtalet regler
• Marknadsmässiga löner
• Kompetens- och utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag
• Handikappanpassade semesterhus i Sälen och
Spanien att semestra i
• Profilkläder från vår egen webbshop
• Assistentträffar runt om i landet
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
