Engagerade personliga assistenter sökes till Alingsås
Move & Walk Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Alingsås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Alingsås
2026-07-04
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Move & Walk Sverige AB i Alingsås
, Ale
, Lerum
, Lilla Edet
, Borås
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du varje dag gör skillnad för en annan människa? Är du positiv, engagerad och omtänksam? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Vi söker nu personliga assistenter till en kvinna som bor centralt i Alingsås. Som assistent blir du en viktig del av hennes vardag och bidrar till trygghet, självständighet och livsglädje.
Dina arbetsuppgifter innebär att ge stöd i vardagen, bland annat genom att hjälpa till med: Personlig omvårdnad och hygien
Måltider och vardagliga rutiner
Aktiviteter, träning och sociala sammanhang
Att följa med till arbete, möten och andra ärenden
Arbetstiderna varierar och omfattar dag, kväll, helg samt natt med sovande jour.
Vi söker dig som är:
Glad, positiv och ansvarsfull
Lyhörd och respektfull i mötet med andra människor
Flexibel och trygg i att arbeta självständigt
Engagerad och villig att lära dig nya saker
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men inget krav. Det viktigaste för oss är din personlighet, ditt engagemang och din vilja att göra skillnad.
Vi ser gärna att du:
Kan börja relativt omgående
Har möjlighet att arbeta vid behov
Kan arbeta mer under sommarperioden
Tjänsten kräver delegering enligt Alingsås kommuns riktlinjer. Då delegeringsprocessen kan vara tidskrävande är det viktigt att du kan påbörja den skyndsamt efter anställning. Vi söker därför dig som är motiverad att genomföra nödvändiga utbildningar och delegeringar så snart som möjligt.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in ditt CV och personliga brev redan idag. Vi intervjuar kandidater löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt person.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig!
Företagsinformation
Move & Walk Personlig Assistans Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Move & Walk Sverige AB
(org.nr 556549-5180), https://movewalk.tidvis.se/lediga_tjanster
Lillhagsparken 8 (visa karta
)
422 50 HISINGS BACKA Arbetsplats
Move and Walk Sverige AB Jobbnummer
9992630