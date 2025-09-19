Engagerade och drivna lokalvårdare sökes till hotell i Sälen
Sodexo AB / Städarjobb / Malung-Sälen Visa alla städarjobb i Malung-Sälen
2025-09-19
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Malung-Sälen
, Mora
, Gagnef
, Hagfors
, Torsby
eller i hela Sverige
Vi är mer än bara en arbetsgivare
Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Det vi har gemensamt är våra värderingar; serviceanda, laganda och utveckling. Med våra tjänster bidrar vi till ökad livskvalitet. Vi uppskattar socialt ansvar och samhällsengagemang. Vi bryr oss helt enkelt om varandra och vårt samhälle, och erbjuder trygghet, tillit och glädje.
Är du sugen på ett äventyr i en av Sveriges vackraste platser? Drömmer du om att kombinera jobb med fjälluft, gemenskap och naturupplevelser? Då har vi jobbet för dig!
Vi söker noggranna, engagerade och serviceinriktade lokalvårdare som vill bli en del av vårt team i vackra Sälen. Hos oss är varje detalj viktig - från det perfekt bäddade täcket till den välkomnande doften i rummet - för att ge våra gäster en vistelse de sent kommer att glömma.
Vill du vara med och skapa något speciellt för våra gäster - varje dag? Skicka in din ansökan redan idag!
Vad du kommer att jobba med:
• Städning av hotellrum och allmänna utrymmen enligt våra höga kvalitetskrav
• Säkerställa att alla ytor är rena och fräscha
• Påfyllning av lager och förbrukningsmaterial
• Vara en förkämpe för hälsa och säkerhet
• Rapportera fel eller brister till ansvarig
• Bidra till en god arbetsmiljö och ett trevligt teamklimat
Vad vi söker hos dig:
• Erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat servicearbete
• God servicekänsla och förmåga att möta olika människor
• Du har ett öga för detaljer och lämnar inget åt slumpen
• Du arbetar självständigt men trivs även i team
• Du är pålitlig, positiv och ansvarsfull
• Du förstår vikten av god hygien, ordning och servicekänsla
• Du vill vara en viktig del av gästupplevelsen
• God förmåga att ta instruktioner
Vad vi erbjuder:
• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
• Ett härligt team och en inspirerande arbetsmiljö i fjällen
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
Om tjänsten
Säsongsanställning och tillsvidareanställning. 75% - 100%. Start i Oktober, november samt december, eller enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad på site i Sälen.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Elin Hammer, elin.hammer@sodexo.com
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Vi hanterar ansökningar löpande så vänta inte med att skicka in ditt intresse!
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Välkommen att söka!
Mer om Sodexo och vilka vi är
• Vårt syfte, hållbarhetsarbete och våra tjänster
• Medarbetarsidorna Mitt Sodexo
Redo att vara en del av något större? Ansök idag!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Jobbnummer
9518053