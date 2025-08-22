Engagerade lagermedarbetare sökes för extrajobb i Nässjö
2025-08-22
Är du ute efter ett extrajobb på dagtid? Nu söker vi dig som vill arbeta extra vid sidan av studier eller annat arbete i Nässjö. Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Nu har du chansen att jobba extra på ett lager i Nässjö, perfekt för dig som vill kombinera din nuvarande sysselsättning med ett omväxlande deltidsjobb.
Arbetstiderna är:
Vardagar kl. 07.00-16.00 - med viss flexibilitet.
Vi ser gärna att du kan arbeta minst två till tre vardagar i veckan, men vilka dagar kan variera.
Krav för tjänsten:
• En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (arbete, studier eller liknande)
• Goda kunskaper i svenska - både i tal och skrift
• Truckkort A + B
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete
• Erfarenhet av Autostore-system
• Körkort och tillgång till bil
Du kommer själv lägga in din tillgänglighet i vårt system då du kan arbeta och bokas ut genom det när vi får förfrågningar från vår kund. Arbetsuppgifter
I den här rollen kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom lager och logistik. Det är viktigt att du har förmågan att arbeta effektivt och trivs i ett högt tempo.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att kunna innefatta:
• Hantera plagg i en automatiserad del av lagret
• Arbeta i ett tryckeri där noggrannhet är extra viktigt
• Delta i lossning av containrar (ett arbete som kräver god fysisk förmåga)
• Plocka och packa med truck i olika delar av lagret, så truckkort är ett krav, men har du inte tidigare erfarenhet får du möjlighet att lära dig på plats. Här får du chansen att utvecklas och bli en viktig del av teamet!
Vad vi söker
Vi söker dig som har rätt inställning till jobbet, du är pålitlig, engagerad och vill göra ett bra jobb varje dag. För oss är viljan viktigare än erfarenheten!
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, exempelvis arbete, studier eller eget företag. Beskriv gärna din nuvarande sysselsättning i fritextfältet när du skickar in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
