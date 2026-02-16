Engagerad vikarierande handledare till vårt kontor i Gävle/Ockelbo
2026-02-16
EnRival AB har mångårig erfarenhet av rekrytering, bemanning och jobbmatchning. Vi skapar jobbmöjligheter!
EnRival AB har idag ca 100 kontor över stora delar av Sverige, från Ystad i söder till Luleå i norr. Våra verksamhetsområden är Rekrytering, Omställning och Utbildning. Inom Arbetsmarknadsprojekt är vi bl.a. kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, och en av Sveriges ledande leverantörer av Jobbmatchning genom tjänsten Rusta och Matcha.
Vill du göra skillnad - på dina villkor? Bli timanställd handledare inom Rusta och Matcha!
Vill du ha ett meningsfullt extrajobb där du hjälper människor att hitta vägen till jobb eller studier? Vi söker timanställda handledare till vårt team i Norr- och Dalarna, och vi välkomnar både äldre arbetssökande och pensionärer som vill fortsätta bidra med sin erfarenhet och kompetens.
Om tjänsten
Som timanställd handledare inom Rusta och Matcha stöttar du arbetssökande på deras väg mot självförsörjning. Du arbetar coachande och motiverande för att hjälpa deltagarna att hitta rätt jobb eller utbildning.
Dina uppgifter kan bland annat vara:
• Individuell vägledning och coachning
• Matchning mot jobb och utbildning
• Kontakt med arbetsgivare och nätverksbyggande
• Stöd i ansökningsprocesser och intervjuförberedelser
Arbetstiden planeras efter behov och tillgänglighet - en flexibel roll som passar dig som vill arbeta deltid, extra eller kombinera med pension eller annan sysselsättning.
Vem är du?
Vi söker dig som har en positiv inställning, är bra på att skapa relationer och trivs i en miljö där du får hjälpa andra att växa. Du är social, flexibel och lösningsorienterad, och tycker om att inspirera och motivera människor.Kravprofil för detta jobb
Du behöver uppfylla minst ett av följande alternativ:
Alternativ 1:
• Minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system)
• Minst två års arbetslivserfarenhet på heltid
Alternativ 2:
• Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat
• Minst tre års arbetslivserfarenhet på heltid inom något av följande områden:
• * Arbetsledning med personalansvar
• * Rekrytering
• * Omställningsarbete för arbetssökande
• * Studie- och yrkesvägledning
• * Handläggning i personalfrågor (ej enbart administration)
• * Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
• * Arbete med social- och gruppsykologi
• * Karriärvägledning
Meriterande egenskaper och erfarenheter
• Starkt nätverk inom det lokala näringslivet
• Fler språkkunskaper utöver svenska
• Förmåga att skapa och underhålla relationer
• Strukturerad, initiativtagande och resultatinriktad
• God kommunikationsförmåga och coachande arbetssätt
• Digital kompetens och erfarenhet av att hålla online-möten
Varför ska du söka?
• Du får ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad.
• Du blir del av ett engagerat team med stark sammanhållning.
• Du får flexibilitet - arbeta när det passar dig.
• Perfekt för dig som vill jobba extra, bidra med din erfarenhet eller fortsätta vara aktiv efter pension.
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande och ser fram emot att välkomna nya engagerade kollegor till vårt team i Norr och Dalarna.
Bifoga intyg som styrker behörighetskraven i samband med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
