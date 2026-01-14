Engagerad Verksamhetschef inom LSS med sjuksköterskekompetens
Om företaget
Stiftelsen Linden är en idéburen verksamhet utan vinstintresse som har bedrivit LSS-verksamheter sedan 1990. Verksamheten drivs av en aktiv styrelse med lång erfarenhet och hög kompetens inom området.
Vi erbjuder bostad med särskild service och daglig verksamhet för vuxna personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Vårt arbetssätt präglas av ett starkt individfokus där varje persons behov, intressen och förutsättningar står i centrum. Genom ett empatiskt och lågaffektivt bemötande samt tydliggörande pedagogik skapar vi struktur, trygghet och möjligheter till utveckling i den takt som passar individen.
Våra verksamheter är belägna på landsbygden utanför Vingåker och Katrineholm, i miljöer som är väl anpassade för målgruppens behov av förutsägbarhet, lugn och miljöterapeutiskt arbete.Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och erfaren verksamhetschef med grundutbildning som sjuksköterska. I rollen har du ett övergripande ansvar för två av våra fyra verksamhetsområden och arbetar både självständigt och i nära samarbete med vår andra verksamhetschef.
Tjänsten innebär ett helhetsansvar för verksamhet, personal, kvalitet och arbetsmiljö samt ett övergripande ansvar för HSL-uppdraget i rollen som samordnande sjuksköterska och medicinskt ansvarig för vår HSL-verksamhet. Du säkerställer att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner.
Du är en närvarande och motiverande chef som regelbundet finns på plats i verksamheterna och leder genom tydlighet, engagemang och tillit.
Arbetsuppgifter och ansvar
I rollen som verksamhetschef ansvarar du bland annat för att:
Leda, utveckla och följa upp verksamhetens medarbetare, arbetsmiljö och kvalitet
Ansvara för kompetensförsörjning, rekrytering och personalutveckling
Vara kontaktperson gentemot kommuner, anhöriga, gode män, läkare och andra samarbetspartners
Ha det övergripande ansvaret för HSL, inklusive delegeringar, rutiner och uppföljning
Planera och genomföra utbildningsinsatser inom HSL vid behov
Arbeta systematiskt med uppföljning och kvalitetssäkring enligt vårt kvalitetsledningssystem
Säkerställa en god och ansvarsfull resursanvändning utifrån att verksamheten drivs med skattemedel
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har vidareutbildning som distriktssköterska och/eller ledarskapsutbildning (meriterande)
Har flerårig erfarenhet av arbete inom LSS (starkt meriterande)
Har mycket goda kunskaper inom arbetsrätt, arbetsmiljö och chefsansvar
Har kunskap om LSS-lagstiftning, autism och intellektuell funktionsnedsättning (meriterande)
Har erfarenhet av eller intresse för tydliggörande pedagogik
Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har god samarbetsförmåga, ett prestigelöst förhållningssätt och trivs med att arbeta i team
Är trygg i din ledarroll, kommunikativ och van vid dokumentation och uppföljning
Du delar vår värdegrund om alla människors lika värde och har ett genuint engagemang för målgruppen. Hos oss utgår vi från att lika inte alltid är rättvist - utan att varje individ har rätt till det stöd som just hen behöver.
Organisation och förutsättningar
Du ansvarar för två verksamhetsområden placerade utanför Vingåker samt i Strångsjö, Katrineholms kommun
På varje område finns en pedagogisk ledare som ansvarar för det pedagogiska arbetet
Du har tillgång till stöd från administration och VD
Kontoret är placerat i Vingåker och delas med den andra verksamhetschefen
Anställningsvillkor
Tjänstgöringsgrad: 100 % (37 timmar/vecka)
Tillträde: Våren 2026 eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Schemalagd arbetstid med dagarbete vardagar samt arbete var 6:e helg. Enstaka kvällspass kan förekomma
B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav
Vid begränsad tidigare chefserfarenhet kan 6 månaders provanställning tillämpas
Individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal - ange löneanspråk i ansökanSå ansöker du
Välkommen med din ansökan till en meningsfull och utvecklande chefsroll där du får möjlighet att göra verklig skillnad. Märk din ansökan med "Verksamhetschef".
Stiftelsen Linden - tillsammans skapar vi ett gott kvalitativt liv med individen i fokus!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
