Engagerad undersköterskor sökes till vård och omsorgsboende i...

Vi ser fram emot din ansökan!
Publicering sdatum2025-08-19Om tjänsten
Kom och jobba med våra härliga gäng på Björkhaga vård- och omsorgsboende.
Ett lärorikt, utvecklande och roligt jobb. Du är en förlängd arm för de äldre och får möjlighet att hjälpa där det verkligen behövs, ingen dag är den andra lik!
Genom ett processorienterat arbetssätt skapar vi tydliga strukturer och flöden i vår verksamhet med omsorgstagaren i fokus.
I arbetet som undersköterska ingår att planera stöd, omsorg och service samt kunna upprätta och arbeta utifrån genomförandeplaner som upprättas i samråd med den enskilde och dennes företrädare.
Tillsammans med omsorgstagaren deltar du i aktiviteter, både individuella och i grupp. I uppdraget ska du kunna utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Vi värdesätter också god förmåga att lyssna in omsorgstagarens behov och att kommunicera det till kollegor på enheten.Profil
Du är utbildad undersköterska alternativt utbildad specialistundersköterska. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen och utökad delegering.
Du har en god kommunikativ förmåga, lätt för att samverka och för att bygga goda relationer, då en stor del av arbetet innebär att skapa trygghet och kontakt med våra omsorgstagare, deras anhöriga och andra professioner. Goda relationer blir också av vikt på Björkhaga då där finns ett nära samarbete med frivilligorganisationer, skolor och träffpunkt.
Vi är i en digitaliseringsutveckling vilket kräver god datorvana i olika system och att du vill vara med och driva ett innovativt utvecklingsarbete. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som är positiv, ansvarstagande och har en förmåga att anpassa dig efter nya förutsättningar. Du behöver ha körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till arbetet.
För att kunna komma i fråga för en anställning inom omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. På polisens hemsida https://polisen.se/väljer
du registerutdrag för arbete PÅ HVB-hem. Tillsättning sker löpande.
Anställningen
Omfattning
Heltid
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Antal tjänster
3
Ansökningsinformation
Sista ansökningsdatum
2025-08-31Referensnummer för detta jobb
C270709Kontaktuppgifter för detta jobb
Mahfooz Shahid
Enhetschef
010-3524920
Fackliga företrädare
Kommunal
Nås via Kontaktcenter
010-352 00 00
Övrig information
