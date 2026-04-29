Engagerad undersköterska till Terrassens äldreboende, dag/kväll (vikariat)

Haninge Kommun / Undersköterskejobb / Haninge
2026-04-29


Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.


Välkommen till Terrassens Äldreboende!

Om företaget
Terrassen ligger centralt i Handen, nära pendeltåg och bussar. Boendet har 55 lägenheter med både somatisk och demensinriktning, fördelade på tre våningsplan. Vi arbetar modernt och använder den senaste välfärdstekniken.
Vi söker:
Utbildad undersköterska till dag/kväll och helg gärna med tidigare erfarenhet av att arbeta på äldreboende

Arbetsuppgifter
Omvårdnadsarbete med fokus på individens behov

Samarbete med kollegor, boende och närstående

Dokumentation och rapportering i digitala system

Användning av teknik och hjälpmedel i vardagen

Möjlighet att stötta andra boenden inom kommunen vid behov

Vi söker dig som:

Är utbildad undersköterska

Har erfarenhet av att arbeta med personer med somatisk sjukdom

Är trygg i din yrkesroll och har ett gott bemötande

Är ansvarstagande, flexibel och lösningsfokuserad

Har god datorvana och behärskar svenska i tal och skrift

Är intresserad av välfärdsteknik och tekniska lösningar

Anställning

Tidsbegränsad anställning 90%

Arbetstid enligt schema: Dag/kväll samt helgarbete

Krav i rekryteringsprocessen
För att vara aktuell för tjänsten behöver du genomföra och få godkänt resultat på ett språktest i svenska. Vi kommer även att begära ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Rekrytering
För att kvalitetssäkra rekryteringen ber vi dig att ansöka via länken i annonsen, inte via e-post eller brev. Vi tillämpar språktest enligt kommunens rutiner.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!

Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Haninge kommun (org.nr 212000-0084)
Rudsjöterrassen 2 (visa karta)
136 81  HANINGE

Arbetsplats
Äldreförvaltningen

Kontakt
Gruppchef
Frida Hansson
frida.hansson@haninge.se
+4686069702

Jobbnummer
9882836

