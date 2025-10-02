Engagerad timvikarie till Förskolan Finjasjöpark i Hässleholm
2025-10-02
På Skolalliansens förskolor lägger vi grunden för ett lustfyllt och livslångt lärande, där varje barn får utvecklas i sin egen takt - med trygghet, nyfikenhet och kreativitet i centrum. Vår verksamhet utgår från barnens intressen och drivs av ett starkt engagemang för att skapa meningsfulla lärsituationer i vardagen.
Här lär sig barnen genom lek, fantasi och utforskande tillsammans med trygga vuxna som medforskare. Tillsammans bygger vi en stimulerande miljö där barn får upptäcka sin omvärld och växa som individer.
Förskolan Finjasjöpark, Hässleholm
På Förskolan Finjasjöpark förbereder vi barnen för framtiden genom att lägga grunden för det lustfyllda och livslånga lärandet.
Verksamheten baseras på barnens intressen för att skapa nyfikenhet och lust till att lära. Hos oss lär sig barnen genom leken och genom att försöka, undersöka, vara kreativa samt fantisera och ges möjlighet att upptäcka och utforska sin omvärld med stöd av andra medforskare.Publiceringsdatum2025-10-02Beskrivning
Vi söker dig som är en engagerad timvikarie till barngrupp, städ och i kök. Är du en person som har passionen att brinna för ditt uppdrag med ett hjärta som är stort och inkluderande? Att vara timvikarie hos oss har en betydande roll för barnen och verksamheten. Har du erfarenhet av att arbeta på förskola sedan innan? Då kan det vara dig vi söker till vår fina förskola i Hässleholm!
Du ingår i en fantastisk personalstyrka som värnar om den familjära känslan som vi har på vår förskola. Vi uppmuntrar och lyfter varandra för att skapa en härlig och trivsam miljö. Vi värnar starkt om goda relationer med våra familjer och sätter tryggheten i första rum.
Är du en person som är kreativ, inkluderande, som gillar att ta ansvar och uppmuntra till idéer? Vågar du ta för dig och inte är rädd för att anta utmaningar? Sök nu! Kvalifikationer
Du ska ha goda kunskaper inom de svenska språket. Du ska kunna vara bekväm med både barn, pedagoger och vårdnadshavare. Det är viktigt att du är trygg i dig själv, är flexibel och har en god social kompetens. Barnskötarutbildning är inget krav men det är meriterande. Likaså lokalvårdare samt köksbiträde är meriterande.
Vid timvikarie rings du in vid ordinarie personals frånvaro vilket kan ske på kort varsel.
Anställningens omfattning
Behovsanställning på timmar
Till följd av skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och gymnasiet. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/409". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290) Arbetsplats
Skolalliansen Förskola, Hässleholm Jobbnummer
9538236