Engagerad tandsköterska sökes till våra kliniker i Knäred och Laholm
Region Halland / Tandsköterskejobb / Laholm Visa alla tandsköterskejobb i Laholm
2026-01-28
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Laholm
, Halmstad
, Falkenberg
, Helsingborg
, Varberg
eller i hela Sverige
Är du en tandsköterska som värdesätter ett personligt bemötande, samarbete, hög kvalitet och ett öppet arbetsklimat? På våra kliniker får du chansen att arbeta på både en mindre klinik och en större klinik.
Hos oss får du stort inflytande över ditt dagliga arbete och möjligheten att bygga goda relationer med både patienter och kollegor. Om du söker en plats där ditt engagemang, dina idéer och din kompetens är uppskattad - då är Folktandvården Knäred och Laholm arbetsplatsen för dig!
Om din roll
Vi söker en tandsköterska med stort engagemang och intresse för teamarbete inom både barn- och vuxentandvård. Hos oss får du en varierande roll där du är delaktig i allt från assistans och undersökningar till profylax och motiverande samtal. Arbete i reception och steril kan också förekomma.
Vi värdesätter personlig utveckling och ansvar, och erbjuder en rolig och stimulerande arbetsmiljö med fokus på kontinuerlig förbättring. Du får även en mentor under din introduktion för att säkerställa en bra och trygg start.
I rollen som tandsköterska får du möjlighet att arbeta med både barn och vuxna, och vara en del av ett kompetent team med erfarenhet inom bland annat konventionell- och implantatprotetik, digitala avtryck samt kirurgi.
Vid behov kan stödtjänstgöring på annan folktandvårdsklinik förekomma under en begränsad tid.
Om arbetsplatserna
Folktandvården Knäred är belägen i södra delen av Halland i Laholms kommun. Vår klinik ligger i samma byggnad som vårdcentralen, vilket skapar nära samarbete med andra professioner.
Folktandvården Laholm ligger centralt i stadens kärna och har 13 behandlingsrum. Bra tillgång till kollektiv trafik.
Klinikerna ingår i verksamhetsområdet Halmstad- Laholm tillsammans med Söndrum.
Vi erbjuder tandvård för hela familjen och lägger stor vikt vid ett personligt bemötande. Här har du möjlighet att göra skillnad och synas, med korta beslutsvägar och stort inflytande. Vi satsar på fortbildning och utveckling både internt och externt.
Vi värdesätter samarbete och hjälper gärna till över klinikgränserna, vilket kan innebära tjänstgöring på andra enheter inom verksamhetsområdet.Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Vi söker dig som har tandsköterskeutbildning, gärna med erfarenhet från både vuxen- och barntandvård. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet såsom engagemang, mångsidighet och god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/formaner.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/111". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Folktandvården Halland Kontakt
Ingrid Olofsdotter, verksamhetschef 0721-998289 Jobbnummer
9710485