Engagerad tandläkare till utvecklingsinriktad klinik i Sigtuna
2026-03-07
Engagerad tandläkare sökes till expanderande klinik - Sigtuna Dental
Sigtuna Dental expanderar och söker nu en engagerad tandläkare som vill bli en del av vårt växande team. Hos oss arbetar vi med fokus på hög kvalitet, god patientupplevelse och ett positivt arbetsklimat.
Om kliniken
Sigtuna Dental är en modern och utvecklingsinriktad tandvårdsklinik med tre behandlingsrum, och ett fjärde behandlingsrum är för närvarande under planeringsfas som en del av vår fortsatta expansion. Teamet består idag av två tandläkare, en tandhygienist och tre tandsköterskor. Vi har ett gott arbetsklimat och ett team av glada och drivna medarbetare som värdesätter samarbete och kvalitet i arbetet.
På kliniken erbjuder vi all typ av allmäntandvård, inklusive implantatkirurgi, genomskinlig tandreglering (aligners) samt behandling med antiapnéskenor. Kliniken är även remissmottagande för dessa behandlingar. Utöver detta erbjuder vi barntandvård och akut tandvård.
Vi är en klinik i utveckling med ambition att fortsätta växa och bredda vår verksamhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Anställningen är initialt på deltid med möjlighet till utökning till heltid. Vi erbjuder flexibla arbetstider där både morgon- och kvällspass kan förekomma.
Du kommer att arbeta brett inom allmäntandvård och bli en del av ett team där samarbete, kvalitet och patientfokus är centrala delar i det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Svensk tandläkarlegitimation
Flytande svenska i tal och skrift
3-5 års klinisk erfarenhetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i team. Du bidrar till ett gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö. För oss är patientnöjdhet och hög kvalitet i behandlingen av största vikt.
Vi erbjuder
En modern och trivsam arbetsplats
Möjlighet till professionell utveckling
Interna och externa utbildningar
Tillgång till erfarna kollegor och handledning
Möjlighet att utvecklas inom olika odontologiska områden
Välkommen att bli en del av vårt team på Sigtuna Dental.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Kontakta klinikchef Dina A., legitimerad tandläkare.
E-post: dina.luay@sigtunadental.se Omfattning
