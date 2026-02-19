Engagerad tandhygienist till Tandvården Klaffbron
Information om arbetsplatsen
Tandvården Klaffbron är en modern klinik lokaliserad i Malmö/Dockan.
Vårt team består av allmäntandläkare,, tandhygienister och tandsköterskor.
Hos oss bedrivs barn-, allmän- och specialisttandvård i ett nära samarbete mellan yrkesgrupperna. Vi arbetar för att bedriva högkvalitativ tandvård med noggrannhet, goda resultat och nöjda patienter som våra främsta mål.
Här erbjuds en trevlig arbetsplats med högt i tak och stora möjligheter för dig att utvecklas både som person och i din yrkesroll. Vi strävar ständigt efter förändring till det bättre och ser gärna att alla engagerar sig i processen. Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter, främst bestående av omhändertagande av patienter med parodontal frågeställning, administration och assistera tandläkaren vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
legitimerad tandhygienist
Du behärskar svenska obehindrat både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Som behandlare är du noggrann och engagerad. Du brinner för ditt jobb och är skicklig både kliniskt och teoretiskt.
Du kombinerar kvalitativ tandvård med ett bra bemötande, är professionell, förtroendeingivande och arbetar utifrån ett patientcentrerat förhållningssätt.
Det är viktigt att du känner dig trygg i din yrkesroll och är en god lagspelare som gillar att ha kul på jobb.
Övrig information
Vi arbetar i team med varierade arbetstider.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som startar med en provanställning
Tjänsten är deltid/heltid
Observera att intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
