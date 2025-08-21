Engagerad Studie och Yrkesvägledare på EnRivals kontor i Mariestad
2025-08-21
EnRival AB bildades 2005, och har sedan starten varit ett av Almega auktoriserat bemannings- och omställningsföretag. Vi har mångårig erfarenhet av rekrytering, bemanning och jobbmatchning. Vi skapar jobbmöjligheter!
EnRival AB har idag ca 100 kontor över stora delar av Sverige, från Ystad i söder till Luleå i norr. Våra verksamhetsområden är Rekrytering, Bemanning, Omställning och Utbildning. Inom Arbetsmarknadsprojekt är vi bl.a. kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, och en av Sveriges ledande leverantörer av Jobbmatchning genom tjänsten Rusta och Matcha.
Studie- och Yrkesvägledare till Mariestad
EnRival startar på uppdrag av Arbetsförmedlingen tjänsten Karriärvägledning (KvL) i Mariestad. Vi levererar idag även bl.a. tjänsten Rusta och Matcha på orten, men behöver förstärka vår duktiga personal.
Placeringsort: Mariestad
Tillträde: September eller enligt överenskommelse
Tjänstegrad: Hel- eller deltid.
Karriärvägledning är en individuellt anpassad 8-veckors kvalificerad karriärvägledning, där vägledningsmetoderna
vilar på vetenskaplig grund. I din roll som Studie- och yrkesvägledare genomför du
kartläggningssamtal och individuella vägledningssamtal samt samverkar med lokal handledare kring övriga aktiviteter.
EnRivals strukturerade karriärvägledningsprocess bygger på välkända verktyg och modeller som Borhagen och Lovén, JOHARI-fönstret, PIE-metoden och SCCT. Deltagare i tjänsten anvisas av Arbetsförmedlingen, och du stödjer dem till ett lämpligt yrkes- eller studieval.
Vägledning sker såväl individuellt som i grupp, med syfte att göra ett lämpligt yrkes- eller studieval. Målet är att alla deltagare skall få nödvändig kunskap och orientering, och en reellt genomförbar framtidsplanering. Du kan faktiskt bli en av de viktigaste personerna i en arbetssökandes liv.
• Hålla kvalificerade studie- och yrkesvägledningssamtal, i huvudsak enskild dito men även i grupp.
• Vara nyckeln till att hjälpa individer hitta rätt väg framåt. Utbildning är ofta bästa vägen till jobb.
• Samverka med övrig personal kring optimalt upplägg och kvalitet.
• Du ska kunna arbeta självständigt och i samråd med övrig personal schemalägga möten.
• Till din hjälp har du centralt projektansvarig som organiserar och planerar verksamheten.
Din formella kompetens
• Du ska vara utbildad Studie- och Yrkesvägledare.
• Stor vikt läggs vid personlig tillämpning och lämplighet. Engagemang och vilja att hjälpa är viktigt.
• God svenska i tal och skrift.
Meriterande kompetenser
• Ytterligare språkkunskaper, i synnerhet arabiska och engelska, är MYCKET önskvärt.
• Yrkeserfarenhet av målgrupper som saknar högre utbildning eller inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden.
• Yrkeserfarenhet av målgruppen nyanlända eller övriga utrikesfödda med svaga kunskaper i svenska språket
• Erfarenhet av arbetsförmedlingstjänster som Rusta och Matcha eller Stöd och Matchning.
• Kunskap inom digitala verktyg och distansmöten
Du som person
• Du är välorganiserad, strukturerad och noggrann med din dokumentation.
• Du är självgående och ansvarstagande med såväl kreativitet som driv. En problemlösare med uthållighet och flexibilitet.
• Du samarbetar resultatorienterat och kvalitativt. Vi vill att du blir en naturlig del av EnRivals team.
• Vi vill att du som söker ska kunna arbeta självständigt, då man i samråd med övrig personal skall schemalägga möten. Övrig information
• Intyg som styrker din formella kompetens skall bifogas ansökan. Av din CV skall tydligt framgå att du uppfyller kompetenskraven.
Mer information och ansökan
Du söker genom att gå in på www.enrival.se
och klicka på "Lediga Jobb". Ansökningar behandlas löpande, så skicka in din ansökan snarast möjligt.
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta Shorik Adam på 079-062 01 22 eller shorik.adam@enrival.se
Enligt överenskommelse
