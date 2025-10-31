Engagerad stödassistent till daglig verksamhet LSS i Kumla kommun!
Kumla kommun / Vårdarjobb / Kumla Visa alla vårdarjobb i Kumla
2025-10-31
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kumla kommun i Kumla
Nu finns möjligheten att söka till vårt härliga team på funktionsstöds dagliga verksamhet! Daglig verksamhet är en sysselsättning för vuxna personer med som har olika funktionsnedsättningar. Vi stöttar deltagare både individuellt och i grupp. Aktiviteterna försöker vi anpassa efter deltagarnas intressen, behov och förutsättningar. Det kan röra sig om att tex pyssla, gå promenader, sjunga, göra studiebesök eller delta i en bokcirkel. Vi utför också legoarbeten till företag, hantverk, vedhantering, återbruk samt olika konstprojekt. Vi har också stående uppdrag som biltvätt av förvaltningens bilar, för att nämna några av våra aktiviteter. Syftet med verksamheten är att skapa omsorg av god kvalitet och bidra till deltagarens självständighet, till en meningsfylld, aktiv och anpassad vistelse på daglig verksamhet.
Här får du ett omväxlande och meningsfullt arbete som är viktigt på riktigt. Låter det intressant?Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Arbetet hos oss innebär att du ger individuellt stöd i de aktiviteter som vi nämnde ovan och vi stöttar även vid måltider, i hygiensituationer, samt rehabiliterande och habiliterande insatser. I vissa fall delas läkemedel. Stödet utformas utifrån en genomförandeplan som upprättas med utgångspunkt från deltagarens behov. Du följer genomförandeplanerna och verksamhetens rutiner för att vistelsen för våra deltagare ska bli så bra som bara möjligt.
Vi arbetar med tydliggörande pedagogik då struktur och rutiner är nyckelord för att vår verksamhet ska fungera på bästa sätt. Till din hjälp i det pedagogiska arbetet har du stödpedagog och kompetenta kollegor.
Arbetstiderna är förlagda dagtid måndag till fredag. Vi erbjuder dig en grundläggande introduktion och därefter ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete i en miljö med kompetenta, engagerade och positiva kollegor och enhetschef.Kvalifikationer
Att stötta och arbeta med människor med olika funktionsnedsättningar är ett arbete som ställer stora krav på bemötande, samarbete, engagemang, inlevelseförmåga, och uthållighet, vilket är egenskaper du behöver besitta.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du är trygg i dig själv och bekväm med att arbeta med personer som är i stort behov av kontinuitet och struktur. Du behöver vara lyhörd för att kunna läsa av deltagares behov. Som stödassistent kommer du att ingå i ett sammanhang där det ställs höga krav på samarbetsförmåga och ansvarstagande. Som kollega behöver du vara engagerad, initiativtagande och ha en positiv och lösningsfokuserad inställning. Du behöver kunna se till helheten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vidare behöver du ha läst vård och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet med fördjupning inom funktionshinderområdet eller läst motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är en fördel om du har erfarenhet av tydliggörande pedagogik. B-körkort är bra att ha då vi använder vår minibuss i verksamheten. Goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift är viktigt. Eftersom Arbetet planeras, dokumenteras och följs noggrant upp är det viktigt att du känner dig säker i dokumentation Vidare är det en fördel om du har kunskap om autism samt har grundläggande kunskaper om kognitiva funktionsnedsättningar. Det är också en fördel om du har erfarenhet av möten med människor med psykisk ohälsa.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SO 105/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla kommun
(org.nr 212000-1975) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Kumla kommun Kontakt
Enhetschef Personlig assistans
Susanne Lundstedt susanne.lundstedt@kumla.se 019-588296 Jobbnummer
9582618