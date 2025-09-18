Engagerad Socionom till Barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge
Om arbetsplatsenInom Barn- och Utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun finns avdelningen Grundskolestöd och Digitalisering vars uppgift är att stötta kommunens grundskolor i deras övergripande mål att eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt utefter sina egna förutsättningar.
ArbetsuppgifterDu kommer att ansvara för hanteringen och löpande uppföljning av skolfrånvaro där vi har ett hemkommunsansvar oavsett skolhuvudman. Uppdrag som ryms inom ramen för detta inkluderar exempelvis att:
• vara ett stöd i att sammankalla och hålla i tjänstemannamöten/SIP i de ärenden där samverkan ej fungerar, stöd i samverkan för våra kommunala grundskolor hanteras av andra medarbetare
• anmäla problematisk frånvaro till annan hemkommun
• följa upp klassplacerade elever som befinner sig utomlands
• omvärldsbevaka och hålla sig uppdaterad kring regeländringar på området
För elever med skolplacering i våra kommunala grundskolor bidrar du också i att främja närvaroarbetet genom att:
• sammanställa statistik för frånvaro och följa upp skolornas rapporteringsgrad, bistå med underlag till ledning och nämnd
• utvärdera riktlinjer och rutiner för området och bidra med stöd
• som ansvarig redaktör uppdatera information om skolnärvaro på kommunens intranät
Vidare samarbetar du nära vårt Närvaroteam som stödjer våra kommunala skolor i komplexa frånvaroärenden och i de fall behov uppstår vårt nystartade team för "Verksamhet för skolåtergång", en verksamhet som ska stötta elever med långvarig frånvaro till skolåtergång. Samarbetet inkluderar exempelvis att:
• sammankalla till möten med syfte att skapa gemensam bild av aktuella ärenden och arbetssätt
• uppdatera riktlinjer och rutiner kring skolnärvaro
• uppdatera processen i Prorenata, vårt journalföringssystem
En viktig arbetsuppgift är att planera och samordna nätverksträffar för skolnärvaro som genomförs vid fyra tillfällen per läsår där vi vid ett tillfälle även bjuder in fristående skolhuvudmän i kommunen.
Kvalifikationskrav
• Du har Socionomexamen
• Du har flerårig fördjupad erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar inom autismspektrumtillstånd, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• Du har erfarenhet av att sammankalla och hålla i tjänstemannamöten och SIP
• Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift
• Du har erfarenhet av att tolka och tillämpa lagstiftning inom aktuella områden kopplat till skolplikt och skolnärvaro
Det är även meriterande om du har
• Erfarenhet av att handlägga komplexa frånvarorärenden
• God kunskap om olika aktörer som arbetar kring målgruppen
• Erfarenhet av handläggning i Prorenata
• Erfarenhet av att handleda skolpersonal
• Erfarenhet från liknande arbete i kommun eller annan likvärdig organisation
För att framgångsrikt kunna ta ansvar för detta komplexa uppdrag är det viktigt att du har förmåga att skapa goda relationer såväl med elever som med vårdnadshavare och alla professioner som arbetar kring eleven. Du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du ser god samverkan som en nyckel till framgång, du är prestigelös, har ett stödjande, positivt och utvecklande förhållningssätt i kontakten med alla du möter. Du är självgående, strävar efter att vara ett gott föredöme, är van vid ett arbetstempo som ibland kan vara högt med många bollar i luften.
