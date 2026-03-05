Engagerad socialpedagog för tim-/sommarvikariat på Källtorp HVB
Humana AB / Behandlingsassistentjobb / Skövde Visa alla behandlingsassistentjobb i Skövde
2026-03-05
Vill du bli en av våra vardagshjältar?
Letar du efter ett extrajobb där du faktiskt gör skillnad på riktigt? Är du en trygg person som sprider positiv energi? Då vill vi träffa dig!
Vi på Källtorp HVB har vår verksamhet i Hova som ligger i Gullspångs kommun och nu söker vi engagerade timvikarier och sommarvikarier som vill förstärka vårt härliga team. Hos oss är vi övertygade om att alla har rätt till ett bra liv, och vi jobbar varje dag för att ge våra placerade tjejer de bästa förutsättningarna för framtiden.Publiceringsdatum2026-03-05Om företaget
På Källtorp HVB tar vi emot flickor i åldern 14-19 år med psykosocial problematik och svårigheter kopplade till känsloreglering. Ofta finns inslag av självdestruktiva beteenden, nedstämdhet/ångest, relationssvårigheter och utmaningar i skola och vardagsfungerande. Flickorna kan ha en komplex livssituation med behov av trygg struktur, stabil vuxennärvaro och individuellt anpassat behandlingsstöd
Varför ska du jobba hos oss?
Gemenskap på köpet: Vi är en liten, familjär verksamhet med ett stort hjärta.
En unik arbetsmiljö: Vi finns på landsbygden och använder oss av djur (hund/häst) i vårt behandlingsarbete med naturen som närmsta granne.
Flexibilitet: Som timvikarie hoppar du in när det behövs (dag, kväll, natt eller helg). Perfekt att kombinera med studier!
Möjlighet att sova över: Bor du en bit bort? Ingen fara, vi har övernattningsmöjligheter på plats.
Vad gör en timvikarie på Källtorp?
Ingen dag är den andra lik. Som timvikarie är du en viktig vuxen förebild som finns nära ungdomarna i vardagen. På Källtorp arbetar vi utifrån KBT som grund och det genomsyrar hela vårt behandlingsupplägg (Re-Pulse m.fl.). Arbetet kan handla om allt från att hålla motiverande samtal och stötta i behandling, till att dokumentera och hjälpa till med vardagliga sysslor. Du bidrar med lugn när det stormar - och du är med och firar framsteg tillsammans med tjejerna.
Vem är du?
Vi tror att du är en stabil och positiv person som har lätt för att knyta kontakter. Eftersom våra tjejer behöver trygga vuxna omkring sig är din personlighet din största tillgång.
Det här är våra krav:
Du har minst en 2-årig eftergymnasial utbildning (t.ex. socialpedagog eller behandlingspedagog).
Du har B-körkort.
Du pratar och skriver flytande svenska.
Har du koll på KBT, MI och/eller gillar du hästar? Då blir vi extra glada!
Redo att bli en del av gänget?
Vi lägger stor vikt vid att du passar in i vårt team, så tveka inte att höra av dig!
Frågor? Kontakta vår verksamhetschef Karin Erixon på karin.erixon@humana.se
Vi ser fram emot din ansökan!

