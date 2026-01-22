Engagerad skolsköterska sökes, bli en del av vårt nya skolteam!
Vi söker nu en skolsköterska som tillsammans med en erfaren JENSEN-rektor får vara med och starta upp det som ska bli Sigtunas bästa grundskola (F-9). Vid uppstarten kommer skolan att ha cirka 300 elever i årskurserna F-7.
Skolans mål är:
• Vi ska vara kommunens bästa skola.
• Högsta kvalitet i undervisningen.
• Alla elever ska lyckas och nå sin
fulla potential.
• Trygghet och studiero i varje klassrum.
• Professionellt och engagerat ledarskap och personal.
• Ständig utveckling genom mod, innovation och fokus på resultat.
• Skolan ska vara förstahandsvalet för både elever och medarbetare.
JENSEN education är ett utbildningsföretag med verksamheter inom flera olika utbildningsområden. Våra grundskolor uppnår toppresultat både nationellt och lokalt på många viktiga områden. Sammantaget har våra skolor bättre studiero än vad någon annan skolhuvudman kan uppvisa. Detta enligt Skolinspektionens nationella enkäter för elever, lärare och vårdnadshavare. Flera av våra skolor har dessutom bland de högsta elevresultaten på sin ort.
JENSEN grundskola Steninge vänder sig nu till ambitiösa personer som siktar högt och som trivs tillsammans med likasinnade. Utöver vår förmåga att locka ambitiösa lärare, är en god implementering av vårt gemensamma koncept en oerhört viktig framgångsfaktor.
På JENSEN grundskola vågar vi utlova både god studiero på samtliga lektioner och en trygg skolatmosfär.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
• Genomföra hälsosamtal samt ansvara för hälsoundersökningar och vaccinationer. Du som skolsköterska genomför dessa samt ansvarar för arbetsuppgifter enligt lagstadgat basprogram.
• Enklare sjukvårdsinsatser på mottagningstid ingår i våra arbetsuppgifter.
• Arbetet är främst hälsofrämjande och förebyggande och bedrivs på individ, grupp och organisationsnivå för att stödja elevernas utveckling mot utbildningsmålen.
Du ingår i skolans elevhälsoteam där du i samverkan med elevhälsans övriga kompetenser bidrar med din kompetens inom medicin, hälsa och omvårdnad. För oss är lagarbetet i ett elevhälsoteam helt avgörande och stor vikt läggs förstås vid personlig lämplighet.
• I arbetet kommer du med stöd av JENSENs Centrala Elevhälsa, skolläkare och våra andra skolsköterskor och skolkuratorer runt om i landet ansvara för planering och organisation av ert arbete, enligt gällande riktlinjer för elevhälsans medicinska insats.
Vem vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inriktning mot distriktssköterska, barn och ungdom eller skolsköterska samt gärna någon utbildning inom psykosocialt arbete.
Vi förväntar oss att du har en god förmåga till struktur och planering. Vi förutsätter att du är självständig, flexibel, initiativrik, tycker om att arbeta i team och i nära samverkan med skolans medarbetare. Du har ett gott och empatiskt förhållningssätt, samt förmåga att skapa förtroende hos elever, vårdnadshavare och kollegor. Vidare är du ansvarsfull och tar dig an ditt arbete med stort engagemang. Du är mån om din egen hälsa och vill gärna jobba på ett företag som prioriterar hälsa och välmående.
Anställningsform
Tjänsten är på deltid med en sysselsättningsgrad på 50% med med tillträde i augusti 2026 eller enligt överenskommelse. För den här tjänsten tillämpar vi sex månaders provanställning.
Din ansökan
Vi tar endast emot ansökningar via webben. Urvalsarbetet inleds i januari. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vår hemsida under "Jobba med oss".
Första steget är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Testlänkar skickas på mejl direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem. Därefter görs ett urval och inbjudan skickas till en informationsträff som äger rum i början av februari.
Inom grundskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på polisens hemsida. Beställ i god tid - det tar minst 14 dagar att få utdraget.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten, vänligen kontakta rektor Leon Giang på leon.giang@jenseneducation.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Klicka HÄR för att läsa mer om JENSEN grundskola Steninge.
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Ersättning
