Engagerad sjuksköterska till Psykiatrisk avdelning 30, Nacka Sjukhus!
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Nacka Visa alla sjuksköterskejobb i Nacka
2025-09-04
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Nacka
, Eskilstuna
, Västerås
, Haninge
, Enköping
eller i hela Sverige
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri.
Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 850 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Vill du vara en del av ett driftigt och stöttande team på Avdelning 30? Sök denna tjänst!Publiceringsdatum2025-09-04Om företaget
Vi är en positiv grupp på Psykiatrisk avdelning 30 som är specialiserad på psykossjukdomar. Vi har 16 vårdplatser och arbetar i multiprofessionella team där undersköterskor, sjuksköterskor, kuratorer, läkare och medicinska sekreterare samarbetar för att ge bästa möjliga vård. Just nu implementerar vi den spännande Safewards-modellen för att skapa en tryggare och mer harmonisk vårdmiljö.
Vi söker dig som:
Har ett intresse för psykiatri och vill växa inom psykosvård. Oavsett om du är nyutexaminerad eller har längre erfarenhet, så anpassar vi introduktionen efter dina behov för att du skall vara trygg i din yrkesroll.
Är empatisk, nyfiken, flexibel och har förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.Arbetsuppgifter
Ansvara för omvårdnad och behandling av patienter med olika behov.
Samarbeta med läkare och andra vårdprofessioner för att ge den bästa vården.
Delta i kvalitetsförbättrande projekt och bidra till en trygg och säker vårdmiljö.
Dokumentation i journalsystemet TakeCare.
Vad vi erbjuder dig:
Stöttande arbetsmiljö: Positiv och inkluderande kultur där alla bidrar till teamets framgång.
Utvecklingsmöjligheter: Kontinuerlig kompetensutveckling och möjligheter att delta i utbildningar och fortbildningar.
Hälsofrämjande arbetsplats: Ergonomiska arbetsplatser, öppen kommunikation, uppmuntrar till 1 timmes friskvård/veckan samt ett generöst friskvårdsbidrag på 5 000 kronor/år
Om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid: med schemalagd arbetstid och arbete två helger av fem.
Bli en del av vårt team!
Vi ser fram emot att träffa dig och diskutera hur du kan bidra till vår avdelning!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5436". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Psykiatri Södra Stockholm, Psykiatrisk avdelning 30 Nacka Kontakt
Marcus Mode 08-12368437 Jobbnummer
9491424