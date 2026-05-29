Engagerad sjuksköterska till psykiatriavdelning 1
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Psykiatriavdelning 1 är en akutavdelning som ingår i vårdkedjan psykosvård inom verksamhetsområde psykiatri på Akademiska sjukhuset. Vi vårdar personer med psykossjukdom och genomför psykosutredningar. Vi har ett nära samarbete med öppenvård och kommuner i hela länet. Vi utvecklar ständigt samarbetet med övriga psykiatriska inriktningar i huset. Vi arbetar hälsofrämjande och har skapat en arbetsplats med en sammansvetsad arbetsgrupp med olika bakgrund och kompetens. Vi har infört ett personcentrerat arbetssätt med intressanta ansvarsområden och utvecklingsmöjligheter. Vi har regelbunden omvårdnadshandledning för sjuksköterskegruppen, ett pågående friskvårdsprojekt samt en "Journal Club" som drivs av en specialistsjuksköterska. Vi deltar också i forskning om återhämtning, där patientutbildning i grupp och individuellt pågår.
Vi söker dig som tillsammans med övriga medarbetare vill vara med att driva och utveckla vården på psykiatriavdelning 1. Vi kan erbjuda en stimulerande arbetsplats då Akademiska sjukhuset är ett universitetssjukhus med uppdrag att bedriva sjukvård, forskning, utbildning och utveckling. Viktigast av allt är att du har patientsäkerheten i fokus och vill bidra till att utveckla teamkänslan tillsammans med oss för en bra och hållbar arbetsmiljö.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska vid psykiatrins heldygnsvård har du en viktig roll med omvårdnad i fokus. Du arbetar nära patienten och samarbetar med psykiatrisk öppenvård, andra vårdgivare/samhällsinstanser samt med närstående. Du ansvarar bland annat för dokumentation och administration av läkemedel och har en arbetsledande roll i teamet. Att handleda studenter och nya medarbetare är också en naturlig del av dina arbetsuppgifter. Publiceringsdatum2026-05-29Kvalifikationer
Vi söker dig som är grundutbildad sjuksköterska. Tidigare erfarenhet av psykosvård är meriterande.
Vi erbjuder
Vi erbjuder tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning om högst 6 månader kan komma att tillämpas. Inför anställning kommer utdrag från misstankes- och belastningsregistret att tas.
Är du nyexaminerad? Vi anpassar introduktionen efter varje medarbetare och förstår att det är viktigt att saker får ta tid i början. Du kommer ha många erfarna kollegor som har arbetat länge på avdelningen. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Ossian Olsson Bremberg, 018-611 20 30
Biträdande avdelningschef Claudia Rivera Molina, 018-611 22 76
Fackliga kontaktpersoner vårdförbundet nås via växel, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS361/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
