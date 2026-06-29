Engagerad sjuksköterska till hemsjukvården i Håbo kommun
Håbo Kommun / Sjuksköterskejobb / Håbo Visa alla sjuksköterskejobb i Håbo
2026-06-29
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Nu söker vi en sjuksköterska till Ordinärt boende
Om arbetsplatsen
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med basal och till viss del avancerad sjukvård för kommunens invånare från 17 år och uppåt. Ditt uppdrag omfattar särskilt boende samt under jourtid även ordinärt boende, korttidsboende och LSS. Viss kvälls tjänstgöring samt arbete var 6:e helg ingår. Du samarbetar i team med andra yrkesgrupper inom vård- och omsorg. Verksamheten bedrivs i Bålsta med omnejd och utgår från Sjövägen 14. Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Du är navet i arbetet kring patienten, gör bedömningar och fattar beslut utifrån patientens behov. Du arbetar i nära samarbete med omvårdnadspersonalen och Rehabpersonal samt har tät kontakt med vårdcentraler och andra vårdgivare. Arbetet innehåller praktiska arbetsuppgifter såväl som delegering av omvårdnadspersonal samt administrativa uppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska - med några års erfarenhet i yrket. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket samt god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Att självständigt organisera och prioritera arbetet är grundläggande egenskaper liksom en god samarbetsförmåga och lösningsfokuserad. Eftersom vi förflyttar oss med bil är körkort ett krav. Tidigare erfarenhet från arbete i Håbo kommun är meriterande.
Känner du igen dig? Vänta inte, vi intervjuar löpande!
Hur är det att arbeta som sjuksköterska i Håbo kommun? Hör Karin berätta om sitt jobb!https://www.youtube.com/watch?v=5v_VTQ4wwzw
Vi har valt att rekrytera själva och därmed avböjer kontakt med rekryteringsföretag i denna rekrytering
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo Kommun
(org.nr 212000-0241), https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/lediga-jobb.html
Centrumleden 1 (visa karta
)
746 80 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Avd för äldreomsorg och sjukvård i hemmet Jobbnummer
9982333