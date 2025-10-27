Engagerad sjuksköterska till avdelning M86, Huddinge Sjukhus
2025-10-27
På Psykiatri Sydväst har vi sju heldygnsvårdsavdelningar med olika uppdrag, där samarbete mellan avdelningarna är en självklar del av vårt arbete.
Vi erbjuder psykiatrisk vård på specialistnivå till personer 18 år och äldre. Förutom psykiatrisk behandling bedriver kliniken aktivt forskning och utbildning. Vår vård präglas av ett personcentrerat förhållningssätt och vi arbetar enligt konceptet Safewards. Här finns tid för reflektion och vi erbjuder löpande kompetensutveckling.
Vi söker nu en sjuksköterska till vår avdelning för patienter med affektiva sjukdomar, främst bipolär sjukdom, för att komplettera vår erfarna sjuksköterskegrupp. Avdelning M86 kännetecknas av ett gott arbetsklimat där vi lär och tar hjälp av varandra. Vi värdesätter vår mångfasetterade arbetsgrupp och vi drar nytta av varandras olika styrkor. Har du intresse för utvecklingsarbete med personcentrerad vård och samverkan med vår högspecialiserade öppenvård så välkomnar vi dig.
Vi har frågat klinikens medarbetare vad som gör det attraktivt att arbeta här. Läs deras svar här: 10 skäl att jobba på Psykiatri SydvästPubliceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Den psykiatriska omvårdnaden är sjuksköterskans ansvarsområde och specialitet. Grunden är den vårdande relationen och att vägleda samt stödja patienterna i att upptäcka och utveckla sina egna resurser samt hantera sjukdomens symptom. Du kommer att arbeta i team som, förutom dig, består av patient, undersköterska och läkare. I den övergripande vårdplanen planeras vårdtiden tillsammans med patienten.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med erfarenhet och/eller intresse av psykiatri. Psykiatrisk specialistutbildning är meriterande. Du ska ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, med lägst nivå C1. Vi önskar att du har intresse för psykiatriskt vårdarbete och att du är intresserad av ett ansvarsfullt arbete som kräver förmåga till arbetsledning, egna bedömningar och beslut, samt att du aktivt vill delta i ständigt pågående förändrings- och förbättringsarbete.
Anställningsform
Heltid, dag- och kvällstid, tillsvidareanställning. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Tjänsten innebär arbete två av fem helger.
Vårt erbjudande till dig
Utbildning i arbetsledning - kunskap om hur du får teamet att fungera optimalt
Mentorskap - är du intresserad paras du ihop med en av sektionens erfarna sjuksköterskor som kan stödja dig i ditt arbete och professionella utveckling.
Anpassad introduktion utifrån dina behov och din bakgrund. Vårt mål är att du ska vara trygg med arbetsuppgifterna innan du arbetar självständigt.
Kvarstannandebonus (ATK) enligt regionens avtal med vårdförbundet. Det innebär att du får 40 h/år i en timbank som du kan ta ut i lön, ledighet eller pensionsavsättning.
Som legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård har du möjlighet att ta på dig extra uppdrag. Upp till 20% av arbetstiden kan läggas på uppdraget och det utgår även ett lönetillägg om 2500 kr/månad.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bland annat friskvårdstimme, ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år, ett mycket förmånligt pensionsavtal samt föräldraförmåner. Läs mer om alla våra förmåner här.
Är du nyfiken på tjänsten? Sök idag eller kontakta oss för mer information!
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och kopia av din sjuksköterskelegitimation. Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Psykiatri Sydväst
Universitetskliniken Psykiatri Sydväst drivs av visionen att erbjuda den bästa psykiatriska vården i Sverige. Vi är en del av SLSO psykiatri och har omfattande samverkan med Karolinska Institutet. Kliniken och präglas av forskning, nytänkande, innovationer och ständig utveckling. Psykiatri Sydväst är i sin helhet samlad i Flemingsberg vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Läs mer om Psykiatri Sydväst här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
